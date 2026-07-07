Il capo degli arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, è intervenuto con fermezza per difendere l'operato del direttore di gara brasiliano Raphael Claus. Questa decisa presa di posizione giunge in un momento di intense critiche rivolte all'arbitro, scaturite in seguito all'espulsione del giocatore Balogun durante l'incontro tra le nazionali di Stati Uniti e Bosnia. Collina ha voluto sottolineare con chiarezza la piena fiducia che la Federazione Internazionale di Calcio ripone in Claus, definendolo un fischietto di comprovata affidabilità e di notevole esperienza sul palcoscenico internazionale.

La sua dichiarazione mira a dissipare ogni dubbio sulla professionalità e l'integrità dell'arbitro brasiliano, ribadendo il sostegno incondizionato dell'organo calcistico mondiale.

La controversia e la difesa di Collina

La scintilla della polemica è stata la decisione di Raphael Claus di mostrare il cartellino rosso a Balogun, attaccante di punta della nazionale statunitense, nel corso della partita contro la Bosnia. Tale scelta arbitrale ha innescato una veemente reazione, culminata nelle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale aveva espresso pubblicamente sospetti sull'imparzialità e la correttezza dell'operato del direttore di gara. Di fronte a queste gravi accuse, Pierluigi Collina ha prontamente risposto, schierandosi apertamente a difesa di Claus.

“Un arbitro esperto, nutriamo piena fiducia in lui”, ha dichiarato Collina, enfatizzando la sua lunga carriera e la sua riconosciuta competenza. Ha inoltre ricordato che Claus è alla sua seconda partecipazione a una Coppa del Mondo, avendo già fatto parte della prestigiosa squadra arbitrale nel torneo precedente, svoltosi in Qatar. Questa esperienza pluriennale lo qualifica come un arbitro non solo esperto ma anche molto rispettato all'interno della comunità calcistica globale, rafforzando ulteriormente la fiducia della FIFA nella sua capacità di gestire incontri di alto livello con imparzialità e rigore.

Il riconoscimento della FIFA e il messaggio di Infantino

La Federazione Internazionale di Calcio ha ufficialmente riconosciuto Raphael Claus come uno dei migliori arbitri al mondo, una qualifica che sottolinea la sua eccellenza e il suo status nel panorama arbitrale internazionale.

A consolidare ulteriorità questa posizione, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha utilizzato la sua piattaforma su Instagram per veicolare un messaggio di fondamentale importanza. Infantino ha ribadito con forza la necessità imprescindibile di rispettare gli arbitri e le regole che costituiscono l'essenza stessa del gioco del calcio. Il suo appello si è concluso con una frase perentoria e significativa: “Senza arbitri non c’è calcio”. Questa affermazione evidenzia la centralità insostituibile del ruolo arbitrale per la continuità e l'integrità dello sport più popolare al mondo, ponendo l'accento sulla loro funzione di garanti delle regole e della lealtà sportiva.

L'autorevolezza internazionale di Raphael Claus

La difesa di Pierluigi Collina e il sostegno della FIFA trovano ulteriore conferma nel riconoscimento internazionale dell'autorevolezza di Raphael Claus. Il direttore di gara brasiliano è universalmente considerato un arbitro altamente qualificato e uno dei principali professionisti del fischietto a livello globale. La FIFA stessa lo annovera tra i membri più preziosi del suo esclusivo "Team One" per la Coppa del Mondo, un gruppo selezionato di arbitri d'élite che rappresentano il vertice della categoria. Questo status non solo riafferma la sua competenza tecnica e la sua integrità, ma evidenzia anche la profonda stima e la fiducia incondizionata che l'organizzazione calcistica mondiale ripone nelle sue capacità.

La sua presenza costante nei tornei più importanti e la sua reputazione impeccabile contribuiscono a rafforzare l'immagine di un arbitro di calibro internazionale, capace di affrontare le sfide più complesse con professionalità e determinazione.