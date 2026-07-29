La FIFA ha annunciato l'intenzione di creare una nuova entità commerciale, denominata FIFA Forward Enterprise (FFE), e di procedere alla vendita di quote minoritarie, fino al venti per cento. Questa mossa ha immediatamente scatenato una reazione severa e furiosa da parte della UEFA, che ha espresso una ferma condanna nei confronti di un'operazione ritenuta inaccettabile per la governance del calcio mondiale. La proposta di privatizzazione parziale del Mondiale, attraverso la cessione di una parte della sua gestione economica, sta generando un acceso dibattito sulle implicazioni etiche e strutturali per il futuro di questo sport.

Il piano di commercializzazione del Mondiale

Il progetto della FIFA prevede la creazione di una nuova società commerciale, la cui valutazione si aggira intorno ai venti miliardi di dollari. L'obiettivo è cedere una quota significativa, fino al venti per cento, a investitori esterni. Questa ambiziosa operazione, che mira a ridefinire la gestione economica del Mondiale, è supportata da JPMorgan, banca d'investimento di fama internazionale. Nel ruolo di consulente commerciale per l'iniziativa è coinvolto Greg Maffei, già amministratore delegato di Liberty Media, figura di spicco nel panorama finanziario e mediatico. L'ingresso di capitali privati in una competizione di tale risonanza globale solleva interrogativi sulla sua natura e sul suo futuro.

La ferma condanna della UEFA

La UEFA ha reagito con un comunicato di condanna estremamente duro, definendo l'iniziativa della FIFA un passo inaccettabile. Nel testo, si legge chiaramente: “La governance e l'anima del calcio non sono beni da trattare. Questo supera una linea che le istituzioni del calcio non dovrebbero mai oltrepassare.” L'organo di governo del calcio europeo ha sottolineato la gravità della situazione, affermando di prendere la questione “estremamente sul serio”. Un appello è stato rivolto a tutte le federazioni nazionali, le leghe, i club, i giocatori, i tifosi, i governi e chiunque abbia a cuore il futuro del gioco, affinché riconoscano la portata di questa decisione e si uniscano nell'opposizione a un modello che minaccia i principi fondamentali dello sport.

Dettagli finanziari e obiettivi del progetto

Il progetto FIFA Forward Enterprise (FFE) si prefigge l'ambizioso obiettivo di raccogliere fino a 4,2 miliardi di dollari. Questo finanziamento verrebbe ottenuto attraverso la vendita delle quote minoritarie e sarebbe destinato al reinvestimento nello sviluppo del calcio mondiale. La nuova entità commerciale, come già menzionato, è stimata in circa venti miliardi di dollari, con la possibilità di cedere fino al venti per cento delle sue quote a investitori esterni. Tra i potenziali attori di riferimento in questa operazione figura Thrive Eternal, un veicolo di investimento fondato da Joshua Kushner, indicato come possibile investitore principale. L'intera operazione è orchestrata con il supporto di JPMorgan e beneficia della consulenza commerciale di Greg Maffei.

La proposta, che ha generato un'ampia discussione, era stata inizialmente anticipata da alcune testate giornalistiche e successivamente confermata, evidenziando la serietà delle intenzioni della FIFA di procedere con questo piano di commercializzazione.