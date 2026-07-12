L'Italia è pronta a disputare la finale degli Europei Under 22 femminili in corso a L'Aia, nei Paesi Bassi. La formazione allenata da Nino Gagliardi oggi alle ore 18.30 affronterà la Serbia nell'atto conclusivo della manifestazione, riproponendo la sfida che aveva assegnato il titolo anche due anni fa. Le azzurrine arrivano all'ultimo appuntamento del torneo dopo un percorso convincente e con l'obiettivo di confermarsi sul gradino più alto del podio. La Serbia rappresenterà l'ultimo ostacolo nella corsa al titolo europeo, in una finale che metterà di fronte due delle nazionali più competitive della categoria.

Italia-Serbia: la finale in diretta streaming

Le due squadre si sono già affrontate nel corso di questa edizione degli Europei. Nella fase a gironi l'Italia ha superato la Serbia con il punteggio di 3-1, ottenendo un successo importante nel cammino verso la qualificazione alle semifinali. Anche l'ultima edizione della rassegna continentale aveva visto le stesse protagoniste contendersi il titolo, con le azzurrine capaci di conquistare la medaglia d'oro davanti proprio alla nazionale serba. Il precedente più recente rappresenta un'indicazione positiva per l'Italia, pur sapendo che una finale costituisce sempre una partita diversa, nella quale ogni dettaglio può risultare determinante. La partita tra Italia e Serbia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

La semifinale vinta con la Spagna

L'accesso alla finale è arrivato grazie al netto successo ottenuto contro la Spagna con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-15, 25-15). L'Italia ha controllato l'incontro fin dalle prime battute, imponendosi in tutti i fondamentali e mostrando particolare efficacia a muro, dove ha chiuso con un parziale di 14-5. Nicole Piomboni e Dalila Marchesini si sono distinte con quattro muri vincenti ciascuna, contribuendo a una prestazione di squadra impreziosita anche dal 42% in attacco. Le migliori realizzatrici sono state Merit Adigwe e Giorgia Amoruso, entrambe con 16 punti, seguite da Piomboni con 12 e Marchesini con 10. Positivo anche il rendimento al servizio, con le azzurrine capaci di mettere a segno otto ace contro i due della formazione spagnola.