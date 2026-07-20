La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, disputata oggi, domenica 19 luglio, è stata segnata da un episodio arbitrale controverso che ha scatenato le proteste della Nazionale iberica.

Nel primo tempo supplementare, al 97° minuto, Nico Williams aveva segnato un gol che avrebbe portato la Spagna in vantaggio. L'azione era partita da un lancio dalla metà campo, con Mikel Merino che aveva fatto la sponda per Williams. L'attaccante spagnolo aveva calciato, trovando una prima respinta del portiere argentino Emiliano “Dibu” Martínez, per poi ribadire in rete.

Tuttavia, l'arbitro Vincic ha annullato la rete per un presunto fallo di Merino su Nicolás Otamendi. Nonostante il contatto fosse minimo, la decisione è stata giudicata fallosa. Il VAR ha confermato la scelta arbitrale, e il gioco è ripreso con un calcio di punizione per l'Argentina, alimentando il dibattito sulla decisione.

Le reazioni e le accuse

Le proteste della Spagna sono state immediate e accese. Antonio Romero, intervenuto su Carrusel Deportivo, ha dichiarato: “L'Argentina gioca con un altro regolamento” e ha aggiunto: “Lo porto dicendo dal giorno uno, ci hanno appena fregato un gol”, esprimendo una percezione di ingiustizia.

Anche Dani Garrido, direttore della trasmissione, ha commentato l'accaduto, definendo il contatto tra Merino e Otamendi un “minimo pisotón”.

Garrido ha criticato l'arbitro Vincic, definendolo “un furbo” per non aver atteso la fine dell'azione. “È un gol legale e ce lo hanno fregato”, ha affermato. Le critiche si sono estese al portiere argentino “Dibu” Martínez, accusato di simulazione: “Sa perfettamente che la mancanza viene da dietro e si sta buttando perché non vuole che si giochi di più. È un furbo e l'Argentina gioca con un altro regolamento”, ha concluso Garrido, rafforzando l'idea di una condotta discutibile.

Il dibattito arbitrale e il VAR

L'episodio ha riacceso il dibattito sull'utilizzo del VAR e sulla tempistica delle decisioni arbitrali. L'ex arbitro internazionale Iturralde González ha spiegato che se l'arbitro fischia prima che la palla entri in porta, il VAR non può intervenire per annullare la decisione.

Questo aspetto ha alimentato le critiche sulla gestione dell'episodio.

L'analisi ha ribadito che il gol annullato a Williams è stato il momento più controverso della finale. Iturralde González ha sostenuto che “non c'è nulla” nel contatto tra Merino e Otamendi, rafforzando la tesi di una decisione errata. La mancata revisione del VAR, dovuta alla decisione preventiva dell'arbitro, ha sollevato interrogativi sull'equità delle decisioni in momenti così decisivi. L'episodio ha riacceso il dibattito sull'interpretazione arbitrale e sull'impatto di tali scelte sull'esito delle partite.