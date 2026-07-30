Durante una conferenza stampa tenutasi a Taranto il 30 luglio 2026, il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha delineato la vera sfida legata ai Giochi del Mediterraneo. Foti ha chiarito che l'impegno non si esaurirà con la cerimonia di chiusura del 3 settembre, ma che da quel momento inizierà la vita autentica degli impianti. Queste strutture, ha sottolineato il ministro, dovranno durare nel tempo e consolidarsi come un patrimonio duraturo per l'intera città.

Foti ha osservato come le nuove strutture, tra cui lo stadio, il centro del nuoto e gli impianti per il tennis, rappresentino già oggi un segno tangibile di una città profondamente mutata.

Ha rimarcato che, osservando tali impianti, emerge una Taranto diversa, trasformata sia dal punto di vista urbanistico che architettonico. Le opere, ha precisato, non sono più semplici "rendering", ma realtà concrete che si possono toccare con mano, a testimonianza di un cambiamento effettivo.

L'importanza internazionale e l'eredità per il territorio

Il ministro ha ricordato che i Giochi del Mediterraneo costituiscono un evento internazionale, ben oltre la dimensione regionale o nazionale. Il valore più significativo, ha evidenziato, sarà l'eredità lasciata al territorio. Foti ha sottolineato che "poche, pochissime, anche al nord", le città possono vantare un sistema di impianti così completo.

Questo prezioso patrimonio, ha ribadito, dovrà ospitare grandi eventi futuri e, soprattutto, coinvolgere attivamente le giovani generazioni.

Le infrastrutture: strumenti di aggregazione e crescita sociale

In conclusione, Foti ha affermato che le infrastrutture possiedono una profonda finalità pubblica. Esse sono concepite per diventare uno straordinario strumento di aggregazione, di crescita e di promozione dello sport per l'intera comunità. La loro funzione, pertanto, si estende ben oltre l'evento sportivo, mirando a un impatto positivo e duraturo sul tessuto sociale.

Taranto, 30 luglio 2026, 14:28 – Redazione ANSA