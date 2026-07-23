La Federcalcio francese (FFF) si prepara a un momento cruciale per il futuro della sua nazionale: martedì 28 luglio, alle ore 11:00, è stata convocata una conferenza stampa per annunciare il nuovo commissario tecnico. L'attesa è palpabile, poiché il nome del prescelto non è stato ancora rivelato ufficialmente, ma tutte le indicazioni convergono su un unico grande nome del calcio mondiale: Zinédine Zidane. L'ex campione del mondo e leggenda del calcio francese è infatti ampiamente favorito per prendere le redini dei Bleus, succedendo a Didier Deschamps.

Il Futuro della Nazionale Francese

Questa importante decisione giunge al termine di un'era significativa per la nazionale francese, segnata dalla guida di Didier Deschamps. Dopo quattordici anni di successi e un percorso che si è concluso con la Coppa del Mondo 2026, la FFF ha ritenuto opportuno avviare un nuovo ciclo. La scelta di mantenere il massimo riserbo sul nome del nuovo allenatore fino all'annuncio ufficiale riflette la volontà della federazione di gestire questo passaggio con la massima solennità e in un contesto istituzionale appropriato, sottolineando l'importanza strategica della nomina per il calcio transalpino.

Zidane: Il Candidato Ideale per i Bleus

Nonostante la nota ufficiale della Federcalcio francese non abbia menzionato esplicitamente alcun nome, la candidatura di Zinédine Zidane emerge con forza come la più accreditata.

La sua figura carismatica e la sua profonda conoscenza del calcio internazionale, sia come giocatore che come allenatore di successo, lo rendono il successore naturale di Didier Deschamps. Numerosi osservatori e i principali media sportivi sostengono con convinzione la sua nomina, vedendo in lui la persona capace di infondere nuova energia e prospettive alla squadra. La sua esperienza e il suo palmarès lo posizionano come la scelta ideale per guidare i Bleus verso nuovi traguardi.

Dettagli sull'Annuncio Ufficiale

L'ufficializzazione dell'arrivo di Zinédine Zidane alla guida della nazionale francese è attesa per la settimana successiva alla comunicazione della conferenza stampa, in piena conformità con le dichiarazioni rilasciate dal presidente della FFF, Philippe Diallo.

La nomina sarà formalizzata proprio in occasione dell'evento di martedì 28 luglio. L'importanza di questa scelta è stata ulteriormente evidenziata dalle parole della ministra dello Sport, Marina Ferrari, che ha descritto Zidane come “una manna per la nazionale francese”. Questa affermazione sottolinea non solo il valore sportivo ma anche l'impatto mediatico e motivazionale che la sua presenza potrebbe avere sul team e sull'intero movimento calcistico del paese. L'attesa per la conferenza stampa è dunque massima, poiché segnerà l'inizio di un capitolo potenzialmente storico per i Bleus.