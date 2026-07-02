Taylor Fritz, sesta testa di serie, ha conquistato l’accesso al terzo turno di Wimbledon, superando con autorità il connazionale Patrick Kypson con un punteggio di 6-2, 6-2, 7-5. Il tennista californiano, che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali sull’erba londinese, ha affrontato mesi complessi a causa di una tendinite al ginocchio destro che ha pesantemente condizionato le sue prestazioni e lo ha costretto a saltare gran parte della stagione sulla terra battuta. Ora, Fritz dichiara di poter finalmente giocare senza dolore, un progresso significativo dopo un lungo percorso di riabilitazione.

Nel corso della conferenza stampa post-partita, Fritz ha condiviso i dettagli del suo recupero: “Sono molto testardo”, ha ammesso. “Pensavo ancora di poter affrontare la stagione sulla terra battuta e continuare la riabilitazione anche durante i tornei”. Il problema al ginocchio si era manifestato in modo particolarmente acuto dopo le Finals dell’anno precedente: “Era davvero, davvero grave dopo le Finals; le scansioni mostravano praticamente un buco nel tendine”, ha spiegato. Nonostante il dolore persistente, Fritz ha continuato a competere da gennaio fino a Miami, sottoponendosi contemporaneamente a trattamenti e sedute di riabilitazione. “Dopo Miami, le scansioni hanno rivelato che il tendine stava ricrescendo.

Mentre giocavo e seguivo il programma di riabilitazione, il tendine si stava lentamente rigenerando e il processo stava funzionando”, ha aggiunto.

Il ritorno alla forma e la gestione del calendario

Dopo aver disputato venti incontri tra l’inizio della stagione e il torneo di Miami, Fritz ha preso la decisione strategica di fermarsi per un mese e mezzo, rientrando in campo a Ginevra a metà maggio. Questa pausa si è rivelata fondamentale per il suo recupero fisico: “Sembra proprio che avessi bisogno di quel tempo per superare definitivamente il problema”, ha dichiarato. “Ogni tanto avverto ancora qualcosa, soprattutto quando il corpo si raffredda dopo le partite, ma la situazione è decisamente migliorata.

È ancora un lavoro in corso, ma poter affrontare quanto fatto a Stoccarda e Halle – nove partite in undici giorni, la maggior parte delle quali concluse al terzo set – senza mai percepire dolore al ginocchio in campo, rappresenta un enorme passo avanti”.

Fritz, considerato uno dei principali contendenti nella parte bassa del tabellone maschile, si preparerà ora ad affrontare l’italiano Lorenzo Sonego nel terzo turno. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore dell’americano, con sei vittorie su otto incontri, incluse le ultime quattro sfide dirette.

Strategie di recupero e scelte prudenti

Il percorso di recupero di Fritz è stato caratterizzato da scelte prudenti e una gestione oculata del proprio corpo.

In vista di Wimbledon, il tennista americano ha optato per il ritiro dal torneo di Eastbourne, dove vanta quattro titoli, a causa di un leggero affaticamento avvertito durante il riscaldamento. Fritz ha spiegato che, pur avendo la possibilità di scendere in campo, ha preferito concedersi una settimana di riposo per arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento londinese. “Il ginocchio ha retto molto bene nonostante il carico intenso di partite sull’erba”, ha sottolineato, riferendosi alle nove partite disputate in undici giorni dopo Halle, molte delle quali concluse al terzo set.

La gestione attenta del calendario e la capacità di ascoltare i segnali del proprio corpo stanno permettendo a Fritz di ritrovare la sua migliore condizione proprio nel momento cruciale della stagione sull’erba, con l’obiettivo di difendere i punti della semifinale raggiunta lo scorso anno e consolidare la sua posizione nella top-10 mondiale.