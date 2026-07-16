I celebri atleti Giacomo “Jack” Galanda, ex capitano della Nazionale di basket, e Alessandro Ossola, atleta paralimpico azzurro dei 100 metri, hanno presenziato all’inaugurazione dello Spazio Illumina presso i Giardini Giovanni Lamboglia di Genova. La loro partecipazione ha sottolineato il ruolo cruciale dei playground come luoghi di passione, inclusione e opportunità per le nuove generazioni, un messaggio che vede in questi spazi il futuro dello sport inclusivo.

Il Progetto Sport Illumina per la Rigenerazione Urbana

Lo Spazio Illumina di Genova è stato realizzato nell’ambito del progetto Sport Illumina.

Questa iniziativa, ideata e promossa da Sport e Salute e finanziata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, persegue l'obiettivo di rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. Il progetto mira a trasformare aree urbane in luoghi aperti, gratuiti e accessibili a tutti, dove l'attività sportiva si fonde con la socialità e la creatività, creando un ambiente stimolante per la comunità.

La Visione degli Atleti: Inclusione e Libertà di Scelta

Durante l'evento, Giacomo Galanda ha enfatizzato il profondo valore dei playground, definendoli fucine di cultura sportiva e socialità. Ha ribadito che “i playground sono il futuro dello sport inclusivo”, evidenziando come questi spazi possano essere l'origine di carriere non solo sportive, ma anche professionali, come arbitri, allenatori, dirigenti, fisioterapisti, o per la formazione di tifosi consapevoli.

Alessandro Ossola ha posto l'accento sulla libertà di scelta che questi ambienti offrono ai giovani. “Qui ogni giovane può trovare la disciplina che sente più vicina — ed è proprio questa libertà di scelta a rendere il progetto così importante per il futuro dello sport e della comunità”, ha affermato Ossola.

Lo Spazio Illumina di Genova: Un Nuovo Polo per la Comunità

Situato nel quartiere di Marassi, lo Spazio Illumina di Genova si presenta come un moderno polo sportivo e ricreativo. La struttura include uno skatepark, un campo polivalente per basket e pallavolo, e un’area attrezzata per il calisthenics, offrendo una vasta gamma di attività. L’inaugurazione è stata un evento memorabile, arricchito da musica, arte e momenti di aggregazione.

La partecipazione di Giovane Tony e Massimo Caputi, insieme agli ambassador Jack Galanda e Alessandro Ossola, ha reso la giornata speciale, permettendo loro di condividere i valori del progetto con i giovani presenti.

L'Espansione del Progetto e l'Impatto sul Territorio

Il nuovo playground genovese è il terzo degli 85 spazi complessivi previsti dal progetto Sport Illumina, tutti destinati a essere completati entro la fine dell’anno. Questo intervento è stato reso possibile grazie al contributo di Enel, in collaborazione con Sport e Salute e il Comune di Genova. L'obiettivo è che questi spazi si affermino come punti di riferimento per i quartieri, non solo per lo sport ma anche per iniziative culturali e momenti di aggregazione.

La colonna sonora nata dal progetto "Illumina Genova City Beats" continuerà a vivere attraverso playlist dedicate e contenuti digitali, rafforzando l’identità del playground e della comunità che lo abiterà.