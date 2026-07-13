Nel giorno del primo raduno della Roma, Gian Piero Gasperini, intervenuto a Radio Anch’io Sport, ha fornito un chiaro giudizio sul campionato. L'Inter, a suo dire, è "sempre la favorita" per lo scudetto. Per la Roma, Gasperini ha sottolineato l'importanza di una presenza stabile in Champions League, per crescere e ambire al titolo.

Il mercato e l'avvio della stagione

Il tecnico ha definito l’estate "lunga e anomala", spiegando che il mercato di giugno è stato segnato da una "paralisi" dovuta al Mondiale. Ha previsto che, con l’inizio della preparazione, "da questa settimana inizierà il vero mercato" per i club, con arrivi "a singhiozzo" per gli impegni internazionali.

Il calcio italiano: riforme e prospettive

Gasperini ha affrontato temi più ampi, affermando che la rinascita del calcio italiano non dipenderà solo dagli allenatori, ma da una profonda riforma del sistema, poiché "questo evidentemente non funziona". Ha evidenziato come i giovani calciatori rappresentino una base solida e ha espresso ottimismo sul fatto che, nonostante le difficoltà, "alla fine una Nazionale competitiva riusciremo a metterla in piedi".

Riguardo al centenario del club, Gasperini ha precisato che il coinvolgimento di Francesco Totti "riguarda lui e la proprietà". Sul momento della Lazio, ha commentato: "Non è bella questa situazione", auspicando un recupero dell'entusiasmo e condizioni migliori.

Ha infine ribadito che "derby e campionato necessitano di stadi sempre pieni".

Strategie di mercato della Roma: cessioni e obiettivi

In un contesto più ampio, la Roma sta affrontando una fase delicata sul fronte del mercato, con l'urgenza di accelerare le cessioni per rispettare il settlement agreement UEFA e generare plusvalenze. Tra i nomi chiave figurano Soulé e Koné. L’acquisizione di Mason Greenwood è prioritaria, da concretizzare superata la scadenza del bilancio. Il tecnico ha richiesto specifici rinforzi sugli esterni e una punta di riserva, cruciali per affrontare al meglio la Champions League.