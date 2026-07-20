Il tecnico Gennaro Gattuso ha espresso piena soddisfazione per lo spirito e la voglia mostrati dalla sua squadra durante il recente test con la Primavera. Un bilancio positivo che evidenzia una settimana di lavoro proficua, pur riconoscendo ampi margini di miglioramento per il futuro.

La mentalità del gruppo e la preparazione

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto davvero una buona settimana. Sapevamo di poter fare un po’ di fatica ma abbiamo fatto cose buone. Chapeau per come si sono comportati. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose ma spirito, mentalità e voglia ci sono state”.

Con queste parole, Gattuso ha sottolineato la compattezza del gruppo e la determinazione emersa in questa fase iniziale della preparazione estiva. L'allenatore ha evidenziato una mentalità solida, aspetto fondamentale su cui costruire la stagione.

Riflettendo sulla scorsa stagione, Gattuso ha aggiunto: “Se rivediamo la scorsa stagione, i tanti meriti sono dell’allenatore e dei giocatori. Per tutto quello che è successo, ambiente, infortuni, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta. Me l’aspettavo, sapevo di trovare un gruppo che ha voglia di lavorare e che sta bene insieme”. Questo commento rafforza l'idea di un ambiente coeso e di un gruppo che, nonostante le difficoltà, ha saputo mantenere la propria unità e la voglia di lavorare.

Aggiornamenti sugli infortuni e i giovani talenti

Il tecnico ha fornito un quadro chiaro della situazione degli assenti. “Nuno Tavares ha un’infiammazione al ginocchio, Rovella è stato febbricitante e Pedraza ha un piccolo fastidio muscolare ma nulla di grave”. Problematiche di lieve entità, che non dovrebbero compromettere a lungo termine la disponibilità dei calciatori.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani promettenti. Gattuso ha espresso apprezzamento per Gabriele: “Gabriele mi piace, ha spirito, in Serie B ha fatto bene”. Riguardo a Galassi, un classe 2007, l'allenatore ha osservato: “Galassi è un 2007, ha margini per migliorare e deve mettere su gamba”. Infine, è stato menzionato Artistico, autore di una doppietta nel test, come esempio di prestazione positiva e incoraggiante.

Considerazioni sull'arbitraggio

Gattuso ha anche toccato il tema arbitrale, esprimendo le sue aspettative per il prossimo campionato. “L’arbitraggio di Pinzani? Quest’anno ci sarà Orsato come designatore, mi aspetto un campionato con pochi fischi conoscendolo. Dobbiamo abituarci anche a questo”. Un'osservazione che preannuncia un possibile cambiamento nello stile di direzione di gara e la necessità per la squadra di adattarsi.

Il test con la Primavera: un primo bilancio stagionale

Il test con la Primavera, svoltosi lunedì 20 luglio alle ore 18:00 a Formello, ha rappresentato il primo impegno amichevole della stagione per la Lazio. Inserito nel contesto della preparazione estiva, l'incontro è stato fondamentale per valutare la condizione fisica e tattica della squadra dopo una settimana di ritiro.

La partita, a porte chiuse, ha offerto a Gattuso l'opportunità di osservare i progressi del gruppo e delineare le strategie. Questo primo confronto è parte integrante di un programma di amichevoli che si susseguiranno nei prossimi giorni, fornendo ulteriori indicazioni al tecnico.