Dal 10 al 12 luglio 2026, Genova accoglierà la tappa conclusiva del prestigioso Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Questa manifestazione velica multi-disciplina, che ha toccato diverse località costiere italiane e del Mediterraneo, culminerà nel capoluogo ligure, presso il Piazzale Mandraccio, in Calata Mandraccio. L'evento offrirà un ricco programma di attività, con orari dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 fino a mezzanotte.

Un Format Esclusivo e Tre Discipline Veliche

L'edizione 2026 del Nastro Rosa Tour si distingue per un format esclusivamente italiano e per la sua natura multi-disciplina, con tre specialità veliche.

Gli atleti si sfideranno nelle categorie Offshore – Figaro 3, Inshore – Waszp e Board – Wing Foil. Il concept della manifestazione è stato ideato per coinvolgere un vasto pubblico e per valorizzare il brand Marina Militare, attraverso competizioni lungo le coste italiane. La forte connotazione istituzionale dell'evento è sottolineata dal patrocinio della Marina Militare, che con il suo vessillo e la sua secolare tradizione, conferisce prestigio a questa kermesse sportiva.

Obiettivi Strategici e Collaborazioni Istituzionali

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è un'iniziativa con finalità strategiche. Nasce con l'obiettivo primario di promuovere il progetto “Valore Paese Italia”, realizzato in collaborazione con ENIT.

Attraverso le sue tappe, il tour intende mettere in risalto le bellezze del territorio italiano, offrendo una prospettiva unica dal mare. L'itineranza della manifestazione mira a rafforzare il legame tra sport, istituzioni e promozione del territorio nazionale, invitando a scoprire le località costiere da un punto di vista inedito.

Il Ruolo Fondamentale della Marina Militare

La Marina Militare italiana si conferma protagonista e promotrice di questo evento. Riconosciuta come una delle istituzioni più antiche e prestigiose del Paese, con una storia che affonda le radici nella sua fondazione nel 1861, la Marina Militare non solo garantisce la difesa marittima nazionale, ma promuove anche numerose attività culturali e sportive.

Il suo coinvolgimento nel Nastro Rosa Tour testimonia l'impegno nel valorizzare la tradizione marittima italiana e nel sostenere iniziative che contribuiscono alla conoscenza e alla tutela del patrimonio costiero e marino.