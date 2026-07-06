Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha annunciato un'iniziativa innovativa che permetterà a chiunque di ottenere una figurina personalizzata, ispirata alle tradizionali e amate collezioni dei calciatori. L'importante evento sportivo, che vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni, si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Per ricevere la propria figurina, è necessario inviare una fotografia, il nome e il cognome, il ruolo desiderato (indicando lo sport preferito tra quelli presenti nel programma dei Giochi), l'azienda o un altro riferimento.

Si potrà inoltre scegliere il claim ufficiale tra le opzioni: “Embrace the future”, “Abbracciamo il futuro” o, nella versione in dialetto tarantino, “Abbrazzam u’ futur”. La richiesta va inoltrata all’indirizzo email figurina@ta2026.com. La figurina, che presenterà il logo dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e la bandiera italiana, verrà restituita in tempi brevi allo stesso indirizzo email e potrà essere facilmente condivisa sui social media, stampata o conservata come prezioso ricordo dell'evento.

Un progetto inclusivo con risonanza internazionale

Questa iniziativa non è riservata solo agli atleti, ma è aperta a tutti: società sportive, associazioni, locali, gruppi di amici e aziende.

I volontari di Taranto 2026 si occuperanno di realizzare fotografie di gruppo e di raccogliere i dati necessari per assicurare che ogni partecipante riceva la propria figurina. L'obiettivo primario è coinvolgere attivamente la cittadinanza, trasformando ogni individuo in un ambasciatore dell'evento.

Le figurine personalizzate godranno di una significativa visibilità internazionale grazie alla NewsletTAR, il settimanale informativo distribuito ai giornalisti stranieri accreditati ai Giochi. Questo contribuirà a promuovere sia l'iniziativa che la città di Taranto a livello globale. I Giochi del Mediterraneo si apriranno con una cerimonia inaugurale presso lo Stadio Erasmo Iacovone e rappresenteranno la seconda edizione ospitata in Puglia, dopo quella di Bari nel 1997.

"Embrace the Future": lo spirito dei Giochi

Il motto ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 è “Embrace the Future”. L'iniziativa della figurina personalizzata incarna pienamente questo spirito, promuovendo i valori di inclusione, connessione tra culture e innovazione. Essa riflette la visione della manifestazione che intende unire atleti e cittadini di diverse nazioni del Mediterraneo. La partecipazione è estesa anche a chi non è un atleta professionista, offrendo a tutti la possibilità concreta di sentirsi parte integrante e attiva di questo grande evento.

Cittadini, associazioni e aziende interessate a prendere parte a questa opportunità sono invitati a contattare il Comitato Organizzatore attraverso il sito ufficiale ta2026.com. Qui potranno ricevere tutte le istruzioni dettagliate su come inviare la propria documentazione e partecipare all'iniziativa per ottenere la propria figurina personalizzata.