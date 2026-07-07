Monfalcone si prepara ad accogliere, per la terza volta, il Giro Handbike. L’evento, una prestigiosa competizione paraciclistica nata nel 2009 per promuovere l’inclusione nello sport, si terrà domenica 12 luglio 2026. La presentazione ufficiale è avvenuta nella sala del Consiglio del Comune di Monfalcone, alla presenza del sindaco Luca Fasan, del presidente Seo e organizzatore del Giro, Fabio Pennella (in collegamento video), e del consigliere regionale Antonio Calligaris.

La tappa di Monfalcone è l’unica prevista in Friuli-Venezia Giulia per l’edizione 2026, seguendo le precedenti a Noventa di Piave (Venezia) il 29 marzo e a Cesano Maderno (Monza Brianza) il 21 giugno.

Il percorso di gara, lungo 5,5 chilometri, si snoderà lungo le principali vie del centro cittadino, con partenza e arrivo in piazza della Repubblica.

Qualificazione Paralimpica e Sostegno Regionale

Una novità di grande rilievo per questa edizione del Giro Handbike è la possibilità per gli atleti di qualificarsi per le prossime Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Il sindaco Luca Fasan ha sottolineato l’importanza dell’evento per Monfalcone, evidenziando come esso “coniuga lo sport e la disabilità”. Ha inoltre ricordato la presenza di una palestra nel centro sportivo integrato cittadino, unica in regione, dove il 50% delle attività è dedicato a persone con disabilità, a riprova dell'impegno locale per l'accessibilità sportiva.

Il consigliere regionale Antonio Calligaris ha confermato il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia all’iniziativa negli ultimi tre anni. Per il 2026, è stato stanziato un contributo di 70 mila euro, a conferma del valore riconosciuto all'evento.

Il Giro Handbike: Inclusione e Agonismo

Il Giro Handbike, istituito nel 2009, è una delle principali competizioni italiane dedicate al paraciclismo. Rivolto ad atleti con disabilità motoria che utilizzano biciclette a propulsione manuale, l’evento mira a favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport e a offrire un’opportunità di confronto agonistico a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli anni, la manifestazione ha coinvolto numerose città italiane, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’accessibilità e della partecipazione sportiva per tutti.