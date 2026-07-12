Un episodio controverso ha segnato il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Inghilterra, disputato a Miami Gardens. La partita, che vedeva le due Nazionali contendersi un posto in semifinale, è stata viziata da una clamorosa svista arbitrale che ha portato al gol del pareggio inglese, firmato da Jude Bellingham. L'incidente si è verificato nel secondo minuto di recupero del primo tempo, generando accese proteste e un dibattito acceso sulla regolarità della rete.

La dinamica dell'episodio contestato

Il momento cruciale si è consumato quando il portiere norvegese, Ørjan Nyland, ha effettuato un rinvio alto.

Il pallone, durante la sua traiettoria, ha inaspettatamente colpito un cavo aereo di una telecamera sospesa sopra il campo. A seguito dell'impatto, la sfera è ricaduta sulla linea del centrocampo, finendo direttamente tra i piedi di un giocatore dell'Inghilterra, identificato come Elliot Anderson. Da questa posizione fortuita, la palla è stata rapidamente servita a Bellingham, che con un preciso sinistro incrociato ha superato Nyland, insaccando il pallone sul secondo palo. Nonostante la chiara deviazione causata dal cavo, né l'arbitro in campo né il Var sono intervenuti per segnalare l'irregolarità, convalidando la rete e lasciando la Norvegia in un clima di forte disappunto.

Proteste e polemiche sui social

La decisione di convalidare il gol ha scatenato immediate e veementi reazioni. Il portiere norvegese, Nyland, ha corso a protestare indicando con insistenza il cavo sospeso, un gesto immortalato da immagini che sono rapidamente diventate virali, alimentando la polemica ben oltre il campo da gioco. La protesta è montata anche sui social network, in particolare su X, dove numerosi utenti hanno espresso il loro disappunto e la loro incredulità. "Il gol dell’Inghilterra è il risultato della palla che ha colpito il cavo della telecamera", ha scritto un tifoso, aggiungendo: "il che è pazzesco perché i norvegesi lo stavano chiaramente indicando". Un altro commento ha sottolineato l'assenza di intervento arbitrale: "Nessun fischio, non è rivedibile?!

Eppure come sappiamo, a volte le cose possono improvvisamente diventare rivedibili e reversibili…", alludendo a un precedente episodio controverso del torneo che aveva visto decisioni arbitrali modificate in circostanze simili.

Il regolamento e la mancata interruzione

Secondo le norme calcistiche, un contatto del pallone con un oggetto esterno sospeso sopra il terreno di gioco, come un cavo di telecamera, dovrebbe comportare l'interruzione del gioco. In tali circostanze, la ripresa del gioco avverrebbe tramite una palla contesa (il cosiddetto drop ball) nel punto in cui è avvenuto il contatto. Tuttavia, nel caso specifico del match tra Norvegia e Inghilterra, questa procedura non è stata adottata.

Né l'arbitro né la sala Var hanno rilevato l'impatto, permettendo al gioco di proseguire e al gol di Bellingham di essere convalidato, nonostante le evidenti proteste e la chiara dinamica dell'accaduto, che ha lasciato un'ombra sulla regolarità del risultato finale.