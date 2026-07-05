Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, spera di reinserire nel calendario 2026 un Gran Premio, Bahrein o Gedda, cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. L'annuncio è giunto oggi, in vista della pausa estiva, puntando al recupero.

Cancellazioni e possibilità di recupero

Le gare in Bahrein e in Arabia Saudita erano state annullate per il conflitto tra Stati Uniti e Israele da un lato, e Iran dall'altro, coinvolgendo gli Stati arabi del Golfo. Domenicali ha dichiarato: “Se potremo annunciare qualcosa sul recupero delle gare non disputate, lo faremo al momento opportuno e in condizioni soddisfacenti.

È una vera speranza: se le condizioni saranno giuste, metteremo in atto il nostro piano. Se c’è anche la minima possibilità, perché no?”

Non è stato specificato quale dei due Gran Premi potrebbe essere reinserito, ma l'ipotesi più concreta è il Bahrein, da collocare tra Baku e Singapore all'inizio di ottobre. La decisione dovrà essere presa prima della “pausa estiva” di agosto.

Contesto geopolitico e fiducia

Domenicali ha manifestato fiducia per il regolare svolgimento delle ultime due gare della stagione, in Qatar (27-29 novembre) e ad Abu Dhabi (4-6 dicembre). Ha affermato: “Abbiamo il dovere di assicurarci di essere pronti a gestire il nostro calendario come previsto”, confidando in “un segnale estremamente positivo per lo sport e per la politica, se stiamo andando nella giusta direzione”.

La speranza di un recupero è alimentata dalla firma, avvenuta il 17 giugno, di un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran. L'accordo prevede negoziati di sessanta giorni, rinnovabili, per porre fine al conflitto.

Il calendario 2026: reintegro del Bahrein

La Formula 1 ha fissato la pausa estiva come termine per decidere il reinserimento di una delle gare cancellate in Medio Oriente. L'annullamento dei GP di Bahrein e Arabia Saudita aveva ridotto il calendario 2026 a ventidue appuntamenti. Il miglioramento geopolitico, grazie al memorandum d’intesa, apre al recupero, con l'ipotesi più concreta per il Gran Premio del Bahrein tra Baku e Singapore.