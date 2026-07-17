In vista del Gran Premio del Belgio 2026, il circuito di Spa-Francorchamps è stato teatro di un'intensa attività di sviluppo tecnico da parte delle scuderie di Formula 1. Molti team hanno infatti introdotto una serie di aggiornamenti mirati per ottimizzare le prestazioni e la gestione dei flussi aerodinamici, adattandosi alle peculiarità del tracciato. Solo Ferrari e Aston Martin hanno scelto di non presentare nuove componenti per questa gara.

Le principali innovazioni aerodinamiche

La McLaren si è distinta con una nuova ala posteriore, progettata specificamente per Spa.

L'obiettivo principale è la riduzione della resistenza all’avanzamento e un miglioramento complessivo dell'efficienza aerodinamica. Il team ha inoltre apportato una revisione alla paratia laterale dell’ala posteriore, che, secondo le dichiarazioni, "migliora la gestione dei flussi e le caratteristiche aerodinamiche su tutto il range di utilizzo". Anche la Mercedes ha concentrato i suoi sforzi sull'ala posteriore, optando per una configurazione a basso drag. Ulteriori modifiche includono una maggiore curvatura del bordo superiore dell’endplate dell’ala anteriore e l'ottimizzazione delle alette dei tamburi freno posteriori per accrescerne l'efficienza.

La Red Bull ha lavorato sui profili dei piloni di sostegno dell’ala posteriore, con l'intento di mantenere stabile il flusso d'aria e recuperare carico aerodinamico.

La Williams, invece, ha introdotto un nuovo fondo con un diffusore centrale più voluminoso, accompagnato da una modifica locale per bilanciare carico e drag. Nuove alette dei condotti freno posteriori completano il pacchetto, specificamente adattato alle esigenze di Spa.

Aggiornamenti per Racing Bulls, Haas, Audi e altri

La Racing Bulls ha presentato un pacchetto di aggiornamenti significativo. Questo include una carrozzeria superiore ridisegnata, una presa d’aria del roll hoop più stretta, modifiche ai tamburi freno anteriori e una nuova ala posteriore con profili rivisti, pensata per generare carico in modo più efficiente. La Haas ha introdotto una nuova geometria dell’ala anteriore, nuovi endplate e una beam wing posteriore a basso drag, oltre a una configurazione specifica della zona anteriore per il circuito belga.

L'Audi ha portato una nuova ala posteriore specifica per Spa e un aggiornamento al diffusore, volto a migliorare il comportamento del flusso nella parte posteriore della vettura. L'Alpine ha aggiunto una piccola aletta al sistema Halo, ottimizzando la gestione del flusso verso il retrotreno. Infine, la Cadillac ha rivisto l'endplate dell’ala anteriore con nuove superfici e deviatori di flusso, integrando un'aletta orizzontale aggiuntiva per aumentare il carico aerodinamico.

Panoramica e tendenze tecniche

La tendenza predominante tra i team è stata l'adozione di configurazioni a basso drag, una scelta strategica dettata dalle caratteristiche di Spa-Francorchamps, noto per essere uno dei circuiti più veloci e tecnicamente esigenti del calendario.

Mercedes, McLaren, Williams e Racing Bulls si sono dimostrate le squadre più attive, introducendo pacchetti di aggiornamenti articolati con l'obiettivo di massimizzare la competitività. Al contrario, Ferrari e Aston Martin hanno mantenuto le proprie configurazioni, senza apportare modifiche alle monoposto per questa tappa del campionato.