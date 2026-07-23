In vista del Gran Premio d’Ungheria, che si terrà sul celebre circuito dell'Hungaroring a Budapest, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha condiviso le sue prospettive. Nonostante le aspettative che vedono la scuderia di Maranello come favorita sulla carta, Hamilton ha espresso cautela, sottolineando la forza della Mercedes. Il sette volte campione del mondo ha infatti dichiarato che la sua vettura, la Ferrari, non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla precedente gara di Monaco. “Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco.

Ci sono piccoli dettagli, ma la vettura è simile a quella di Monaco”, ha affermato il pilota britannico, delineando un quadro di continuità tecnica per il team.

Hamilton: la Mercedes resta il team da battere

Hamilton ha voluto frenare l'entusiasmo attorno alla Ferrari, indicando chiaramente la Mercedes come il principale avversario e il team da battere. “Credo che, sebbene la Ferrari sia migliorata, la Mercedes rimanga la squadra da battere”, ha ribadito il pilota. Ha poi argomentato la sua posizione evidenziando la superiorità del team tedesco: “hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità di percorrenza elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana”.

Questa analisi suggerisce una chiara percezione della forza avversaria, indipendentemente dalle previsioni iniziali.

Hamilton e il suo legame speciale con l'Hungaroring

Il tracciato dell'Hungaroring riveste un significato particolare nella straordinaria carriera di Lewis Hamilton. È su questo circuito, infatti, che il campione britannico ha stabilito un record ineguagliato: ben nove pole position, il numero più elevato mai raggiunto da un singolo pilota su uno stesso circuito nella storia della Formula 1. Un momento memorabile risale al 2023, quando Hamilton, allora alla guida della Mercedes, conquistò la sua ultima pole a Budapest, superando Max Verstappen con un margine infinitesimale di soli 0,003 secondi.

Quella performance non fu solo la sua 104ª pole in carriera, ma anche la prima dopo un digiuno di oltre un anno e mezzo, a testimonianza della sua resilienza e del suo talento.

Approcciandosi al Gran Premio d’Ungheria del 2026, Lewis Hamilton si trova attualmente in seconda posizione nella classifica piloti del Mondiale di Formula 1. Con la sua comprovata affinità per l'Hungaroring, l'obiettivo del pilota Ferrari è chiaramente quello di continuare a scrivere la storia, cercando di aggiungere un ulteriore, prestigioso record alla sua già ricca carriera su questo circuito che lo ha visto protagonista tante volte.