La giovane atleta italiana Greta De Salvia, specializzata nel salto ostacoli e ambassador di BeGreat, è stata insignita del Giffoni Sport Award durante il prestigioso Giffoni Film Festival. Questo importante riconoscimento celebra il suo percorso come protagonista dello sport italiano, distinguendosi per l'impegno, la disciplina e la crescita personale, elementi che la rendono un esempio virtuoso nel coniugare l'eccellenza sportiva con una solida formazione accademica.

De Salvia incarna appieno il modello della dual career, promuovendo una visione del talento che trascende la mera performance atletica.

La sua filosofia si fonda sulla responsabilità, sulla cultura e sulla costruzione consapevole del proprio futuro. Al momento della premiazione, l'atleta ha espresso la sua gratitudine: “Ricevere questo premio è per me un grande onore. Lo considero un riconoscimento non soltanto al mio percorso sportivo, ma a tutti i giovani che ogni giorno scelgono di investire sui propri sogni con impegno, sacrificio e passione. Credo profondamente che il talento abbia bisogno di opportunità, di persone che sappiano crederci e di un ecosistema capace di sostenerlo nel tempo”.

Il valore del riconoscimento e il ruolo di Giffoni Sport

Jacopo Gubitosi, general manager del Giffoni Film Festival, ha enfatizzato la rilevanza di questo premio.

“Greta De Salvia rappresenta una generazione di giovani che affronta con serietà, passione e consapevolezza il proprio percorso di crescita”, ha dichiarato Gubitosi. Ha inoltre evidenziato come, attraverso lo sport, lo studio e il suo ruolo di ambassador di BeGreat, Greta abbia dimostrato che il talento, la determinazione e la disciplina, sia dentro che fuori dal campo, possono trasformarsi in uno strumento di ispirazione e di impatto positivo per l'intera comunità. “Con questo premio intendiamo valorizzare una giovane donna che interpreta al meglio i valori che Giffoni promuove da oltre cinquant’anni: cultura, educazione, merito, inclusione e fiducia nel potenziale delle nuove generazioni”.

L'assegnazione del Giffoni Sport Award si inserisce coerentemente nel percorso promosso da Giffoni Sport, una piattaforma dedicata alla valorizzazione dello sport come leva strategica per la crescita, l'educazione e lo sviluppo del talento giovanile.

Attraverso iniziative mirate, che pongono al centro i giovani e le loro aspirazioni, Giffoni Sport favorisce un proficuo incontro tra cultura, sport, innovazione e formazione, contribuendo attivamente alla costruzione di modelli positivi e percorsi di eccellenza per le future generazioni.

BeGreat e il messaggio di Greta De Salvia

Nel contesto del Giffoni Film Festival, Greta De Salvia ha partecipato anche al roadshow intitolato “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, dove ha avuto modo di illustrare l'importanza e la missione del progetto BeGreat. “BeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e fornisce loro gli strumenti necessari per inseguire i propri sogni, affiancando alla carriera sportiva un fondamentale percorso di formazione”, ha spiegato De Salvia.

Ha poi ribadito un concetto chiave: “il talento da solo non basta: servono opportunità, persone che credano nei giovani e una rete capace di accompagnarli nel loro percorso di crescita”.

La testimonianza di Greta De Salvia si configura come un esempio concreto e ispiratore dei valori di impegno, responsabilità e visione che sia Giffoni Sport che BeGreat intendono promuovere. La sua figura offre ai giovani modelli positivi e strumenti efficaci per affrontare con successo le sfide del futuro, dimostrando come una combinazione di dedizione sportiva e sviluppo personale possa portare a risultati straordinari.