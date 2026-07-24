Pep Guardiola non guiderà la Nazionale italiana. Il rinomato tecnico catalano ha comunicato personalmente ai vertici della Federcalcio la sua decisione di declinare l’offerta per assumere il ruolo di commissario tecnico degli Azzurri. Nonostante l’indubbio prestigio dell’incarico e una proposta che lo aveva «molto tentato», Guardiola ha scelto di dedicare un periodo alla sua famiglia, optando per un periodo sabbatico.

Il rifiuto e le motivazioni personali

La determinazione di Guardiola è maturata dopo un’attenta e profonda riflessione. Pur riconoscendo l’enorme importanza e il fascino intrinseco dell’offerta presentata dalla Federcalcio, il tecnico ha prioritizzato i propri impegni personali e familiari.

Questa scelta, ponderata e definitiva, lo porta ad accettare un momento di pausa dal mondo del calcio agonistico, un periodo sabbatico che gli consentirà di ricaricare le energie e dedicarsi appieno alla sfera privata. Nonostante i contatti concreti avviati dalla Federcalcio, la proposta non ha trovato accoglimento, prevalendo la volontà del tecnico di prendersi una distanza dagli impegni professionali intensi.

I dettagli della trattativa con la Federcalcio

Nei giorni che hanno preceduto questa comunicazione ufficiale, la Federcalcio aveva intensificato notevolmente i propri sforzi per convincere Guardiola. L’interesse era palpabile e le manovre per portare il tecnico sulla panchina azzurra erano state significative.

In questo contesto, figure di spicco come Paolo Maldini, nel suo ruolo di direttore tecnico, e l’advisor Leonardo erano stati avvistati a Barcellona, impegnati in incontri diretti con l’allenatore. L’importanza strategica di Guardiola per il progetto azzurro era stata sottolineata anche dal presidente federale Giovanni Malagò, il quale aveva apertamente dichiarato che, per un profilo del calibro di Guardiola, si sarebbe potuta considerare un’eccezione al budget precedentemente stabilito. Tuttavia, nonostante l’evidente interesse e una disponibilità economica fuori dall’ordinario, la ferma decisione del tecnico di non accettare l’incarico ha prevalso.

Il futuro della panchina azzurra

Guardiola ha espresso di sentirsi lusingato dall’offerta ricevuta, ma ha ribadito con fermezza la sua necessità imprescindibile di prendersi una pausa dal calcio.

Questa esigenza deriva da anni di impegni estremamente intensi e logoranti, trascorsi alla guida di alcuni dei club più prestigiosi e vincenti a livello mondiale, tra cui il Barcellona, il Bayern Monaco e il Manchester City. La sua carriera è stata costellata di successi e di una pressione costante, rendendo il desiderio di un periodo sabbatico una priorità irrinunciabile. In questo scenario, con il rifiuto di Guardiola, l’attenzione si sposta ora su altri profili. Attualmente, Andrea Pirlo emerge con forza come il favorito principale per ricoprire il delicato e prestigioso ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana, una scelta che potrebbe segnare un nuovo capitolo per gli Azzurri.