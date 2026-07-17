Pep Guardiola ha finalmente chiarito le sue intenzioni riguardo al proprio futuro professionale, allontanando in modo netto e definitivo l'ipotesi di assumere il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. L'ex allenatore del Manchester City, figura di spicco nel panorama calcistico mondiale, ha spiegato di sentirsi profondamente appagato dal punto di vista mentale e di desiderare ardentemente una pausa prolungata dal mondo del calcio. Questa decisione lo porta, almeno per il momento, lontano dalla prestigiosa panchina azzurra, che resta così in cerca di una guida.

Le ragioni di una pausa dal calcio

Le dichiarazioni rilasciate da Guardiola hanno offerto uno spaccato sincero e rivelatore delle sue motivazioni. "Mentalmente non mi manca nulla", ha affermato con convinzione, ripercorrendo una vita interamente e intensamente dedicata al pallone. Ha sottolineato come la sua esistenza sia stata plasmata dal calcio fin dall'inizio della sua avventura come allenatore, all'età di 37 anni. "Tutto durante la mia vita è stato legato al calcio", ha evidenziato, rimarcando il carattere totalizzante della sua carriera.

Il tecnico spagnolo ha espresso un desiderio profondo di esplorare orizzonti diversi, al di là del campo di gioco. "Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio", ha dichiarato, delineando una chiara volontà di cambiamento.

Questa affermazione indica inequivocabilmente che, per il momento attuale, non avverte la spinta o il desiderio di tornare a guidare una squadra. "Amo il mio lavoro, ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa", ha concluso, rafforzando l'idea di una necessaria interruzione per ricaricare le energie e dedicarsi a nuove esperienze personali.

Il contesto della panchina azzurra

Le parole di Guardiola assumono un significato particolare in un momento di grande incertezza per la nazionale italiana. La panchina azzurra è infatti vacante dopo l'addio di Gennaro Gattuso, e la ricerca di un nuovo commissario tecnico è in pieno svolgimento. Il nome dell'allenatore catalano era circolato con insistenza tra i papabili successori, alimentando speranze e speculazioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Tuttavia, con queste dichiarazioni, la sua candidatura sembra ora definitivamente archiviata, chiudendo una delle piste più suggestive e ambiziose che si erano aperte per la guida tecnica della selezione italiana.

I prossimi passi per la FIGC

La decisione di Guardiola di prendersi un periodo di riposo apre inevitabilmente la strada ad altri candidati per la prestigiosa guida della nazionale. Il presidente della FIGC ha confermato che la scelta del nuovo CT avverrà "il prima possibile, ma senza fare le cose in modo sbagliato", sottolineando l'importanza di una decisione ponderata e non affrettata. Sebbene l'ipotesi di affidare l'incarico a Guardiola fosse stata attentamente considerata, il favorito per la posizione rimane Roberto Mancini, la cui esperienza e profilo sono ritenuti ideali. Accanto a lui, anche Andrea Pirlo figura tra le ipotesi concrete e credibili sul tavolo per il futuro della selezione italiana, offrendo alternative di alto livello per la successione.