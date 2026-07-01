A Guidonia Montecelio, comune situato nella città metropolitana di Roma, sono stati recentemente inaugurati due importanti spazi dedicati allo sport e alla comunità: lo Skate Park Colle Fiorito e il nuovo spazio Illumina a Villalba. Queste nuove infrastrutture, realizzate da Sport e Salute, hanno ricevuto il finanziamento dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il prezioso sostegno del partner Bancomat, segnando un momento significativo per la promozione dell'attività fisica e della socialità sul territorio.

Il Progetto "Sport Illumina": trasformare gli spazi urbani

L'inaugurazione dello Skate Park in località Colle Fiorito rappresenta il culmine di un lungo e complesso iter amministrativo, che si è protratto per ben vent’anni. Il ministro Abodi ha enfatizzato questo aspetto, sottolineando come l'evento chiuda un percorso iniziato molto tempo fa. Parallelamente, a Villalba, è stato aperto un moderno playground, concepito per essere completamente aperto e accessibile a tutti i cittadini. Questo spazio è stato ideato per offrire la possibilità di praticare gratuitamente diverse discipline sportive all’aperto, promuovendo il benessere quotidiano, la socialità e la crescita personale e comunitaria. Abodi ha descritto l'iniziativa come "un passo concreto verso uno sport davvero di tutti e per tutti", evidenziando l'impegno per rendere lo sport un diritto accessibile a ogni cittadino.

Una cerimonia con presenze istituzionali e testimonial di rilievo

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e del mondo dello sport. Erano presenti il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e l'amministratore delegato, Diego Nepi Molineris, insieme al sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo. L'evento è stato arricchito dalla presenza degli ambassador del team Illumina: il cestista Giacomo Galanda, l'atleta Stefano Tilli e il nuotatore Massimiliano Rosolino, figure che incarnano i valori dello sport e dell'impegno. La giornata è stata animata da tanti ragazzi che, con entusiasmo, hanno subito utilizzato i nuovi campi, partecipando a partite, attività sportive e momenti di condivisione, testimoniando l'immediato impatto positivo delle nuove strutture.

Il sindaco Mauro Lombardo ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione istituzionale per la realizzazione di opere di tale portata. "Questa nuova infrastruttura testimonia come la cooperazione tra istituzioni, quando orientata al bene comune, possa generare risultati concreti e immediatamente percepibili dai cittadini", ha dichiarato Lombardo, evidenziando come il progetto sia un esempio virtuoso di sinergia per il beneficio della comunità.

L'obiettivo di "Sport Illumina": inclusione e crescita attraverso lo sport

Il progetto Sport Illumina, promosso dal ministro Andrea Abodi e concretizzato da Sport e Salute con il supporto di Bancomat, si pone l'obiettivo ambizioso di riqualificare e trasformare gli spazi urbani.

L'iniziativa mira a convertirli in veri e propri luoghi di incontro, inclusione e crescita, attraverso la pratica sportiva. La filosofia alla base di Sport Illumina è la creazione di numerosi spazi sportivi gratuiti e facilmente accessibili, proprio come quelli recentemente inaugurati a Guidonia Montecelio, per favorire l'accesso allo sport a tutti i livelli e per tutte le età, contribuendo attivamente al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane.