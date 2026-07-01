La Norvegia celebra un ritorno atteso da quasi tre decenni: la nazionale scandinava torna a partecipare alla Coppa del Mondo FIFA dopo ben ventotto anni. Questo storico traguardo è stato conquistato grazie a una prestazione eccezionale, culminata nella vittoria per quattro a uno contro l’Italia a San Siro. Protagonista indiscusso di questa impresa è stato Erling Haaland, autore di una doppietta decisiva che ha sigillato il pass per il Mondiale 2026.

Il trionfo a San Siro e il ritorno dopo 28 anni

La partita contro l’Italia, disputata nell’ultima giornata delle qualificazioni europee, si è rivelata il momento chiave per la Norvegia.

A Milano, di fronte a un avversario di prestigio, Erling Haaland ha dimostrato ancora una volta il suo valore, segnando due reti che hanno spianato la strada verso la qualificazione diretta. Il netto successo per quattro a uno ha permesso alla nazionale norvegese di festeggiare il suo ritorno alla fase finale del torneo mondiale, un evento che mancava dal 1998 e che ora la vede proiettata verso il 2026 con rinnovato entusiasmo.

Haaland: un "pensiero fisso" per la qualificazione

La determinazione di Haaland è stata un motore fondamentale per l'intera squadra. L'attaccante ha ammesso che riportare la Norvegia al Mondiale era diventato il suo «pensiero fisso» fin dal 2019, anno della sua prima convocazione in nazionale.

Questa ambizione personale si è tradotta in numeri impressionanti sul campo: la sua media realizzativa nelle qualificazioni è stata straordinaria, con sedici gol in sole otto partite, una media di due reti a incontro che lo ha reso il capocannoniere indiscusso del girone.

La marcia trionfale della Norvegia: otto vittorie su otto

Il percorso della Norvegia nelle qualificazioni è stato a dir poco perfetto. La squadra ha dominato il Gruppo I, concludendo la fase eliminatoria con un en plein di otto vittorie in altrettante partite. Tra le sfide più memorabili, oltre al decisivo quattro a uno contro l’Italia a Milano, si annoverano il convincente tre a zero ottenuto in casa sempre contro gli azzurri e la goleada per undici a uno rifilata alla Moldova.

Questo risultato eccezionale colloca la Norvegia in una ristretta élite: solo altre nove nazionali europee nella storia delle qualificazioni sono riuscite a qualificarsi per la Coppa del Mondo con un record di vittorie al cento per cento, testimoniando la forza e la coesione di un gruppo guidato da un talento generazionale.