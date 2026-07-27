Dopo la recente cerimonia di induzione che ha visto entrare nella Hall of Fame del baseball nomi illustri come Carlos Beltrán, Andruw Jones e Jeff Kent, l'attenzione degli appassionati è già proiettata verso la classe del 2027. Il prossimo anno si preannuncia particolarmente significativo, con diverse figure di spicco, tra giocatori e manager, che sembrano destinate a lasciare il proprio segno a Cooperstown.

Tra i candidati che torneranno sulla scheda di voto della BBWAA (Baseball Writers' Association of America), figurano atleti del calibro di Chase Utley, Andy Pettitte, Felix Hernández e Alex Rodriguez, tutti con almeno il cinque percento delle preferenze ottenute nel 2026.

A questi si unirà un nutrito gruppo di esordienti, tra i quali spicca in modo particolare Buster Posey, ex MVP e tre volte campione delle World Series, ampiamente considerato dagli osservatori come il candidato più forte per un ingresso immediato.

Buster Posey: una candidatura da “slam dunk”

Buster Posey, che ha eccelso sia in attacco che in difesa nel ruolo cruciale di catcher, vanta una carriera impreziosita da numerosi riconoscimenti individuali e da un impatto decisivo nelle fasi cruciali della stagione. La sua candidatura è descritta come una vera e propria “certezza” per la Hall of Fame, grazie al suo valore complessivo, testimoniato sia dalle statistiche tradizionali che dagli indici avanzati come il WAR (Wins Above Replacement).

La sua straordinaria carriera include tre titoli delle World Series, il premio di Rookie of the Year nel 2010, il prestigioso premio di MVP della National League nel 2012, cinque Silver Slugger Awards, un Gold Glove, un titolo di miglior battitore e ben sette convocazioni all'All-Star Game. I dati avanzati rafforzano ulteriormente il suo profilo, con un WAR di 44.8 secondo Baseball Reference e un impressionante 57.6 secondo FanGraphs, evidenziando la sua superiorità nel ruolo.

I protagonisti attesi sulla scheda di voto 2027

La lista dei candidati al voto della BBWAA per il 2027 comprende tredici giocatori che hanno mantenuto l'idoneità grazie ai risultati ottenuti nel 2026. Tra questi, Chase Utley è considerato da molti osservatori come il giocatore con il chiaro percorso per raggiungere la soglia del settantacinque percento dei voti necessari per l'ingresso, potendo fare il salto dal circa 59% ottenuto l'anno precedente.

Oltre a Posey, tra i nuovi nomi di rilievo figurano Jon Lester, Brett Gardner, Ryan Zimmerman, Kyle Seager, Ervin Santana, Asdrubal Cabrera, Todd Frazier, Josh Reddick e Jake Arrieta, atleti che hanno lasciato un segno significativo nella Major League Baseball.

Bruce Bochy: il manager dei record

Oltre ai giocatori, il 2027 vedrà protagonista anche Bruce Bochy, un manager leggendario con quattro titoli delle World Series e uno dei tecnici più vincenti della storia recente del baseball. Bochy sarà valutato dal Contemporary Baseball Era committee e viene indicato come il favorito assoluto per ottenere l'ingresso, grazie ai suoi risultati storici e alla capacità di guidare le sue squadre alla vittoria in entrambe le leghe.

Guardando al futuro, altri ex protagonisti dei San Francisco Giants, come Madison Bumgarner, saranno eleggibili nei prossimi anni. Tuttavia, le nuove modalità di valutazione dei lanciatori, che considerano l'utilizzo moderno, la gestione del carico di lavoro e i limiti di lanci e inning, potrebbero rendere più complessa la loro candidatura. Per il 2027, i riflettori restano puntati su Buster Posey e Bruce Bochy, che rappresentano le figure di maggior rilievo tra i candidati e i più probabili futuri membri della Hall of Fame.