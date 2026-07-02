Lewis Hamilton, nove volte vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna, ha lanciato un avvertimento chiaro riguardo al prossimo appuntamento a Silverstone, descrivendolo come un circuito che offrirà un’esperienza radicalmente diversa rispetto al passato. Il pilota ha evidenziato le significative difficoltà legate alla gestione dell’energia elettrica, prevedendo in particolare una fase complessa per la Ferrari.

“Penso che sarà un weekend senza precedenti in termini di power deployment,” ha dichiarato Hamilton. “Tutti noi piloti abbiamo discusso nella chat di squadra di quanto sarà scarsa la potenza su questo tracciato.

Finiremo la batteria rapidamente. Ci sono solo poche curve che permettono di ricaricare il motore, il che significa che l’MGUK sarà spento per gran parte del giro. È proprio in queste condizioni che noi [Ferrari] probabilmente soffriremo di più.”

L'impatto sul comportamento della monoposto

Hamilton ha proseguito spiegando come il comportamento della monoposto subirà un cambiamento drastico. “Onestamente, credo che la differenza sarà enorme. Se si osservano le tracce di velocità, si noterà che inizieremo a perdere deployment già all’ingresso di Copse. Normalmente, il motore ‘urla’ mentre si affronta Copse a tutto gas, ma quest’anno il motore scivolerà, e molto probabilmente dovremo scalare dall’ottava alla settima marcia a pieno gas, nel tentativo di mantenere i giri motore più alti.”

Il pilota ha poi aggiunto dettagli sulle altre sezioni del tracciato: “Ci sarà un rettilineo lunghissimo, da curva nove a dieci, praticamente senza deployment.

Anche Maggotts e Becketts non avranno lo stesso feeling, perché penso che in quei punti sarà necessario sollevare il piede e coastare per un certo periodo. Sarà, in sintesi, un circuito completamente diverso da come lo conosciamo.”

Una speranza per il futuro

Nonostante le previsioni, Hamilton ha concluso con una nota di speranza per il futuro del circuito. “Vedremo. Senza dubbio, ci godremo ancora alcune parti del tracciato dove non siamo limitati dalla potenza. Tuttavia, le sezioni migliori del circuito, come Maggotts, Becketts, Copse e Stowe, sono proprio quelle in cui la potenza sta semplicemente calando. Spero che possano risolvere questa problematica per il prossimo anno.”

Le sfide tecniche della power unit

Il sistema MGUK (Motor Generator Unit – Kinetic) rappresenta l’unico componente elettrico della power unit 2026, erogando una potenza di circa 350 kW, quasi equivalente a quella del motore a combustione interna, che fornisce circa 400 kW.

Questo equilibrio quasi perfetto tra potenza elettrica e termica ha reso la gestione dell’energia un elemento cruciale e determinante in gara. La ricarica avviene principalmente in frenata, durante la decelerazione parziale o attraverso tecniche come il lift-and-coast. Tuttavia, il circuito di Silverstone offre poche opportunità per rigenerare efficacemente l’energia, rendendo il deployment discontinuo e imprevedibile lungo l’intero giro, accentuando le difficoltà per i team nella gestione strategica della potenza.