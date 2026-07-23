Lewis Hamilton ha cercato di placare l'eccessivo entusiasmo in vista del Gran Premio d’Ungheria, ribadendo che, nonostante i progressi della Ferrari, la Mercedes rimane il team di riferimento. "Credo che, sebbene la Ferrari sia migliorata, la Mercedes rimanga la squadra da battere", ha dichiarato il pilota della Rossa. "Hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono elevata velocità di percorrenza. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana a Budapest."

Le aspettative per il Gran Premio d'Ungheria

Le parole di Hamilton giungono alla vigilia dell'appuntamento ungherese, che si terrà sul circuito dell'Hungaroring.

Nonostante la Ferrari fosse inizialmente considerata favorita sulla carta per le caratteristiche del tracciato, il sette volte campione del mondo ha preferito adottare un approccio cauto, mettendo in luce la straordinaria costanza di rendimento della Mercedes su diverse tipologie di piste.

Analisi delle prestazioni e del tracciato

Analisi recenti suggeriscono che la Ferrari ha mostrato segnali molto incoraggianti su circuiti ad alto carico aerodinamico come Silverstone e Spa, dove la SF‑26 ha evidenziato ottime prestazioni in curva. Al contrario, la Mercedes ha continuato a dominare in modo netto nei tratti di pura velocità. Questo equilibrio di forze fa prevedere che l'Hungaroring, con le sue peculiarità tecniche e l'importanza della gestione degli pneumatici, potrebbe rivelarsi una sfida estremamente aperta e combattuta per entrambe le scuderie.

In aggiunta, la Mercedes ha dimostrato una superiorità complessiva sia in termini di ritmo gara che di adattabilità alle diverse condizioni, confermando le affermazioni di Hamilton. Il pilota ha infatti sottolineato come il team tedesco resti "il più rapido su ogni tipo di circuito" e come la loro performance dominante a Monaco rappresenti un indicatore affidabile anche per le aspettative a Budapest.