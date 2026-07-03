Lewis Hamilton ha dominato la sessione unica di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, registrando il miglior tempo e superando il leader del campionato, Kimi Antonelli. La sessione, della durata di un’ora, ha visto i piloti impiegare inizialmente pneumatici hard per poi passare, negli ultimi quindici minuti, alle mescole soft, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento cronometrico stimato intorno al secondo.

Hamilton, che si era già dimostrato il più veloce con le gomme più dure, ha confermato la sua eccellente forma anche con le soft, fissando il riferimento a 1’29”260 al suo primo tentativo.

Questo crono gli ha permesso di distanziare Antonelli di 0”213, nonostante il giovane pilota italiano avesse fatto segnare i migliori parziali nei primi due settori del circuito. La prestazione di Hamilton invia un segnale importante in vista della Sprint Qualifying, in programma più tardi nella giornata.

Strategie e performance nella prima sessione

Durante la prima sessione di prove, i team si sono concentrati sulla raccolta dati con i pneumatici hard, per poi dedicarsi alle simulazioni di qualifica nella fase finale. Il passaggio alle mescole soft ha permesso ai piloti di migliorare significativamente i propri tempi, confermando le aspettative sulle differenze di prestazione tra le varie mescole.

Antonelli, nonostante la sua giovane età, ha impressionato per la velocità dimostrata nei primi due settori, pur non riuscendo a completare un giro perfetto che gli avrebbe permesso di superare Hamilton.

La sessione si è svolta senza incidenti o interruzioni degne di nota, consentendo a tutti i piloti di completare il programma di lavoro stabilito. L’attenzione si sposta ora sulla Sprint Qualifying, dove i valori in campo potrebbero subire ulteriori variazioni in base alle condizioni della pista e alle strategie adottate dai team.

Norris primeggia nelle seconde libere

Nella seconda sessione di prove libere (FP2), è stato Lando Norris a conquistare il miglior tempo, precedendo Charles Leclerc e lo stesso Lewis Hamilton.

Le condizioni ambientali hanno visto un leggero aumento della temperatura tra la prima e la seconda sessione, con l’asfalto che si è mantenuto intorno ai 38 °C.

Inizialmente, Lewis Hamilton aveva dettato il passo con pneumatici medium (C3), registrando un tempo di 1’26”592 nei primi 20 minuti. Successivamente, con l’utilizzo delle gomme soft (C4), i piloti Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, hanno avviato le loro simulazioni di qualifica. Tuttavia, è stato Charles Leclerc a distinguersi con un tempo di 1’26”202, nonostante avesse segnalato un problema all’anteriore sinistro. Il miglior crono assoluto è stato poi siglato da Lando Norris in 1’25”816, che ha staccato Leclerc di circa quattro decimi.

Kimi Antonelli ha concluso la sessione in sesta posizione, confermando la competitività del team Mercedes anche nelle simulazioni di qualifica.

Ecco la classifica dei primi dieci piloti nella FP2: