Lewis Hamilton ha espresso un profondo disappunto al termine del Gran Premio d’Ungheria, sostenendo con fermezza di aver perso una concreta possibilità di salire sul podio. La causa, a suo dire, sarebbe stata una decisione tardiva da parte di Ferrari di richiamarlo ai box sotto regime di Virtual Safety Car (VSC), una mossa che lo ha fatto scivolare dalla seconda alla quinta posizione finale, compromettendo irrimediabilmente il suo risultato.

La decisione controversa e le sue ripercussioni

Il sette volte campione del mondo ha dettagliato come la chiamata per la sosta sia giunta “letteralmente appena prima dell’ingresso in pit-lane”, lasciandogli di fatto pochissimo tempo per valutare o discutere la strategia.

Hamilton ha dichiarato esplicitamente: “Non mi sarei mai fermato se avessi saputo che avrei perso posizioni in pista. Pensavo che non sarebbe stato così”. Questa affermazione sottolinea il suo forte disaccordo con la scelta, ritenuta una delle principali ragioni della sua mancata performance sul podio. La decisione, infatti, ha avuto un impatto immediato e negativo sulla sua posizione in gara.

Il podio sfumato e il rammarico del pilota

Hamilton ha ammesso di aver previsto una potenziale perdita della seconda posizione a favore di Max Verstappen, che disponeva di gomme più fresche. Tuttavia, era convinto di poter difendere con successo almeno il terzo posto. “In retrospettiva, le mie gomme erano perfettamente a posto”, ha spiegato il pilota, evidenziando come la sua vettura avesse ancora un buon passo.

“Probabilmente avrei perso contro Max, ma penso che avrei potuto tenere il terzo posto almeno. Poi è arrivata la penalità che ha compromesso tutto”, ha aggiunto, esprimendo il suo rammarico per un’occasione persa che avrebbe potuto portare punti preziosi al team.

Penalità decisive e il loro impatto sulla classifica

La sosta effettuata sotto VSC ha generato ulteriori complicazioni. In uscita dai box, Hamilton si è trovato a superare Kimi Antonelli, una posizione però ottenuta in modo irregolare e per questo prontamente restituita. A peggiorare ulteriormente la situazione, il pilota britannico ha ricevuto una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità nella pit-lane. Questa sanzione, sommata al tempo di gara, lo ha definitivamente retrocesso alla quinta posizione, vanificando gli sforzi compiuti in pista e le speranze di un piazzamento migliore.

Analisi del weekend e prospettive future

Nonostante un fine settimana complessivamente difficile e segnato da episodi sfortunati, Hamilton ha voluto esprimere fiducia nel lavoro e nei progressi del suo team, riconoscendo i passi avanti compiuti nella prima metà della stagione. Tuttavia, ha anche ammesso che le penalità accumulate nelle ultime gare, inclusa quella subita il sabato precedente per aver ostacolato Oscar Piastri durante le qualifiche, hanno reso estremamente arduo capitalizzare appieno il potenziale dimostrato dalla vettura. Il pilota ha concluso che la sosta sotto VSC era “inutile” e che, senza tale chiamata, il podio sarebbe stato un risultato raggiungibile, sottolineando come la penalità per velocità eccessiva in pit-lane sia stata determinante nel compromettere la sua classifica finale.