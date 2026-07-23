John Harbaugh, l'allenatore dei New York Giants, ha gestito con leggerezza l'incidente che ha coinvolto il running back Cam Skattebo durante un evento pubblico nel fine settimana. Skattebo, ancora in fase di recupero da un grave infortunio alla caviglia, ha tentato un backflip al Fanatics Fest, ma l'acrobazia non è riuscita. Nonostante il potenziale rischio di una ricaduta, Harbaugh ha scelto di sdrammatizzare l'accaduto, ribadendo la sua fiducia nel giovane atleta.

Durante un'intervista al podcast 'Bleav in Giants', Harbaugh ha commentato l'episodio con sottile ironia: "La mia reazione è stata: 'Amico, almeno atterra il salto.

Se hai intenzione di farlo, almeno fallo bene, capisci?'". Il coach ha precisato di non aver ancora discusso direttamente con Skattebo, ma che lo avrebbe fatto a breve. Questa reazione ha colto di sorpresa alcuni tifosi, i quali si aspettavano un approccio più severo, specialmente considerando che Skattebo è ancora in fase di riabilitazione da una frattura alla tibia e una dislocazione della caviglia destra, infortuni subiti lo scorso ottobre.

L'approccio di Harbaugh e il clima nello spogliatoio

La decisione di Harbaugh di non enfatizzare l'accaduto è stata positivamente recepita all'interno della squadra. L'allenatore ha evidenziato l'impegno di Skattebo nel suo percorso di recupero: "Skat sarà pronto.

Si sta allenando con incredibile intensità. La sua concentrazione è già rivolta al training camp. È in salute, è pronto a ripartire e non vedo l'ora di vederlo in campo". Questo tipo di approccio, che bilancia comprensione e necessaria fermezza, mira a capitalizzare sulla personalità energica di Skattebo, integrandola con la disciplina fondamentale per il successo collettivo dei Giants.

Dal canto suo, Skattebo ha espresso la sua determinazione durante un panel al Fanatics Fest: "Continuerò a essere me stesso... Se vogliono dire che sono fuori di testa, allora pazienza". Il running back, che nella stagione precedente all'infortunio aveva accumulato 410 yard su corsa e messo a segno sette touchdown, appare deciso a dimostrare la sua piena ripresa.

L'episodio del backflip, per quanto rischioso, sottolinea la sua inesauribile voglia di tornare a essere un protagonista. La fiducia dimostrata da Harbaugh nei suoi confronti potrebbe, infatti, rivelarsi un fattore cruciale per il morale e la coesione all'interno dello spogliatoio dei Giants.

Il rientro di Skattebo e le prospettive per la stagione

Skattebo è atteso al training camp insieme ai veterani della squadra. Il suo percorso di recupero fisico è stato monitorato con la massima attenzione, e lo staff tecnico dei Giants confida di poterlo schierare fin dall'inizio della prossima stagione. L'incidente del backflip, sebbene abbia suscitato qualche iniziale preoccupazione, non ha fortunatamente avuto ripercussioni sulla sua condizione fisica.

Il giocatore rimane uno degli elementi più attesi per la nuova annata. La leadership di Harbaugh, noto per la sua capacità di gestire spogliatoi complessi, si configura come un valore aggiunto fondamentale per la crescita del gruppo e per le ambizioni competitive dei New York Giants.