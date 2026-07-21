Alla Camera dei Deputati è stata ufficialmente istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, che sarà celebrata ogni anno il 29 maggio. Questa importante iniziativa nasce con l'obiettivo primario di mantenere viva la memoria di quella tragica serata e di assicurare che eventi simili non possano mai più ripetersi.

Un impegno collettivo per non dimenticare la tragedia dell'Heysel

“Dopo questa immane tragedia, che non è solo della Juventus ma dell’intero mondo sportivo, abbiamo assunto l’impegno di non dimenticare mai e di fare in modo che non possa più succedere.

Abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari. Abbiamo fatto investimenti in sicurezza, rendendo il nostro stadio uno dei più sicuri in Italia”, ha dichiarato il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero. Le sue parole sottolineano la responsabilità condivisa e l'azione concreta intrapresa per garantire la sicurezza negli stadi.

Presente all’evento anche Sergio Brio, protagonista di quella partita, che ha ricordato con commozione: “È stata una serata difficile. Sapevamo nel riscaldamento che era successo qualcosa perché vedevamo in tribuna tifosi con i vestiti strappati e bambini che piangevano. Abbiamo giocato sapendo che era morto un solo tifoso, poi in albergo ci hanno detto che erano 39.

È stato un momento tragico e questa iniziativa è bellissima”. La sua testimonianza diretta offre uno spaccato crudo e toccante di quei momenti drammatici.

Il significato profondo della data del 29 maggio

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha evidenziato l'importanza di questa formalizzazione: “Una data per ricordare questo giorno mancava dal punto di vista formale, ma nella mente c’è sempre stata. Ora si tratta di riempirla di significati ulteriori perché se fosse solo il giorno nel quale celebrare la memoria di quella serata drammatica perderemo un elemento importante”. Le sue parole suggeriscono la necessità di un ricordo attivo e costruttivo.

Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha voluto ricordare come quella dell’Heysel sia stata “una tragedia che ha segnato il nostro sport.

Era un luogo che sarebbe dovuto essere di festa, invece divenne una delle pagine più drammatiche della storia europea. Lo sport nasce per unire e non per dividere e nasce per creare comunione e non divisione”. Un richiamo ai valori fondanti dello sport e alla sua funzione sociale.

La legge istitutiva e gli obiettivi della Giornata nazionale

La legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2026. Essa riconosce ufficialmente il 29 maggio di ogni anno come data di commemorazione. La normativa prevede che, in tale occasione, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni sportive, le scuole e le università possano promuovere iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia.

L'obiettivo è valorizzare i principi fondamentali dello sport, della non violenza e della convivenza civile, trasformando il ricordo in un monito per il futuro e un'opportunità per rafforzare i pilastri etici della società.