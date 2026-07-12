La prestazione di Jazz Chisholm Jr. all'Home Run Derby 2025 è stata deludente: solo tre fuoricampo, il peggior risultato dal 2014. Matt Olson, il secondo peggiore dell'edizione, ne ha realizzati sedici.

Chisholm ha mantenuto il suo swing abituale, dichiarando: “Ho cercato di mantenere il mio swing. Se l’anno prossimo avrò 20 fuoricampo alla pausa, riproverò con un approccio diverso”.

Home Run Derby: le peggiori prestazioni storiche

La performance di Chisholm Jr. si aggiunge ai record negativi dell’Home Run Derby MLB. Dal 1985, diciannove giocatori non hanno colpito nemmeno un fuoricampo.

Tra questi: Gary Gaetti (1988), Jose Canseco, Cecil Fielder, Ken Griffey Jr., Bobby Bonilla, Darryl Strawberry (1990), Chris Sabo, Howard Johnson (1991), Mike Piazza (1993, 1994), Gary Sheffield, Greg Vaughn (1996), Nomar Garciaparra, Jim Thome (1997), Troy Glaus (2001), Bret Boone (2003), Jason Bay (2005), Brandon Inge (2009), Robinson Canó (2012) e Yasiel Puig (2014).

Il Derby del 1990 è ricordato come il peggiore: otto partecipanti misero a segno solo cinque fuoricampo, per il forte vento al Wrigley Field. Ryne Sandberg vinse con tre fuoricampo, mentre Mark McGwire fu l'unico dell'American League a colpirne uno.

Fuoriclasse a secco: i grandi nomi in difficoltà

È sorprendente trovare tra le peggiori prestazioni fuoriclasse.

Ken Griffey Jr. e Jim Thome hanno superato i 600 fuoricampo in carriera, Gary Sheffield è nel club dei 500. Anche Mike Piazza, Jose Canseco e Robinson Canó hanno superato i 400 fuoricampo. Nonostante questi numeri, non hanno segnato un home run in alcune edizioni del Derby. Tra i diciotto a zero, solo Brandon Inge, Yasiel Puig e Chris Sabo hanno terminato la carriera con meno di 200 fuoricampo.

Il livello medio delle prestazioni nell'Home Run Derby è aumentato negli ultimi decenni. La performance di Chisholm Jr. nel 2025 è un'eccezione negativa, ma il giocatore ha espresso la volontà di riprovarci con un approccio diverso.