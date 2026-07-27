Il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29 del mondo, affronta l'americano Andres Martin, numero 322 ATP, nei sedicesimi di finale del torneo ATP di Washington. L'incontro è in programma martedì 28 luglio, con inizio previsto alle ore 14:00, sui campi in cemento della capitale statunitense. La sfida segna il primo confronto assoluto tra i due giocatori, con Humbert nettamente favorito sulla carta.

Humbert, il pronostico pende dalla sua parte

Le quote dei bookmaker riflettono la netta superiorità attesa da Ugo Humbert. 10Bet offre il successo del francese a 1.11, mentre una vittoria di Andres Martin è quotata a 6.00.

Simili le valutazioni di WilliamHill (1.14 per Humbert, 5.50 per Martin) e Betfair (1.13 per Humbert, 6.25 per Martin). Queste cifre evidenziano il divario nel ranking e nell'esperienza nel circuito maggiore, con il pronostico che pende inesorabilmente verso il transalpino.

Stato di forma a confronto

Ugo Humbert arriva a Washington dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Zizou Bergs. Le statistiche di quel match evidenziano un servizio potente ma incostante, con 7 ace a fronte di 8 doppi falli. La percentuale di prime di servizio (58%) ha portato al 66% dei punti vinti, ma 39 errori gratuiti e un 5 su 15 sulle palle break hanno pesato sull'esito. La tenuta fisica, tuttavia, è apparsa solida.

Andres Martin, invece, ha superato le qualificazioni battendo Moez Echargui in due set. Il suo servizio ha mostrato maggiore controllo, con 5 ace e solo 2 doppi falli. Nonostante una bassa percentuale di prime (54%), ha capitalizzato il 79% dei punti quando la prima è entrata e ha mostrato aggressività in risposta, vincendo il 76% dei punti sulla seconda dell'avversario. La sua criticità risiede nella conversione delle palle break: solo 4 su 18. La vittoria in qualificazione gli ha dato fiducia, ma il livello dell'avversario è ora notevolmente più alto.

Ranking e precedenti: un divario abissale

Il ranking ATP conferma la differenza tra i due: Ugo Humbert è numero 29 con 1575 punti, mentre Andres Martin è 322 con 163 punti.

Per Martin, questo match rappresenta una vetrina importante per misurarsi con un avversario di caratura internazionale. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori.

La sfida tattica vedrà Humbert cercare di imporre il proprio ritmo con servizio e colpi profondi. Martin dovrà resistere all'impatto iniziale, servire con alte percentuali e cercare di allungare gli scambi. Il cemento rapido di Washington dovrebbe favorire lo stile aggressivo del francese, ma le sorprese non sono da escludere.