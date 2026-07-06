Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha espresso un giudizio misurato ma al contempo critico sul rendimento di Neymar ai recenti Mondiali 2026. La competizione iridata si è conclusa per il Brasile con una sorprendente eliminazione agli ottavi di finale, subita per mano della Norvegia con il punteggio di 2-1. Ibrahimovic, pur riconoscendo il grande valore e il talento indiscusso del campione brasiliano, ha sottolineato con fermezza che Neymar “avrebbe potuto fare di più” nel corso della sua illustre carriera internazionale, lasciando intendere un potenziale non pienamente espresso.

L'addio alla Nazionale e le parole di Ibrahimovic

L'eliminazione del Brasile dal torneo è arrivata dopo una sconfitta amara contro la Norvegia, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori. Nonostante il rigore trasformato da Neymar nel recupero, che ha accorciato le distanze, la rete non è stata sufficiente a evitare l'uscita dalla competizione. Subito dopo il fischio finale, il numero dieci brasiliano ha annunciato il suo addio alla Nazionale con parole cariche di emozione e rassegnazione: “Ho iniziato qui, finisco qui” e “Ho provato e provato, ma è finita”. Di fronte a questa decisione e al bilancio della carriera di Neymar, Ibrahimovic ha commentato: “Neymar sarà ricordato come un grande calciatore che ha fatto molto bene al Barcellona, al Psg e anche quando ha giocato in Brasile”.

Tuttavia, il dirigente rossonero ha aggiunto una nota di rammarico che evidenzia un senso di incompiutezza: “rimarrà sempre quella sensazione che avrebbe potuto dare di più. Che avrebbe potuto vincere un Pallone d’Oro”.

Talento spettacolare e il peso del rimpianto

Il dirigente del club rossonero ha proseguito la sua analisi, evidenziando le qualità intrinseche del giocatore e la sua unicità nel panorama calcistico mondiale: “In ogni caso, è un talento spettacolare e la sua abilità è semplicemente da pazzi”. Ibrahimovic ha poi definito la giornata dell'eliminazione come “triste per il calcio brasiliano”, un sentimento condiviso da molti osservatori e appassionati. Le sue dichiarazioni riflettono un'ammirazione sincera per le straordinarie capacità tecniche di Neymar, ma sono intrise di un profondo senso di rimpianto per le vette che il calciatore avrebbe potuto raggiungere a livello individuale, in particolare per quanto riguarda i riconoscimenti più prestigiosi del calcio mondiale, come il Pallone d'Oro, che avrebbe potuto coronare una carriera già ricca di successi a livello di club.

Il contesto dell'eliminazione brasiliana

L’uscita del Brasile dal torneo è stata particolarmente drammatica e ha segnato profondamente l'ambiente calcistico. La partita contro la Norvegia è stata decisa da una doppietta di Erling Haaland, realizzata nei minuti finali, che ha completamente ribaltato il risultato a favore della squadra norvegese, lasciando il Brasile senza possibilità di reazione. Il rigore di Neymar nel recupero ha solo mitigato l'amarezza, senza poter cambiare l'esito finale della gara. Il tecnico della selezione brasiliana, Carlo Ancelotti, ha cercato di guardare avanti nonostante la delusione, definendo l’eliminazione “l’inizio di un nuovo ciclo” e sottolineando l'importanza di trarre insegnamenti da questa esperienza per il futuro.

Sul fronte mediatico e tra i tifosi, l'eliminazione ha generato un'ampia discussione e un acceso dibattito, con molti che hanno attribuito significative responsabilità al commissario tecnico per alcune delle sue scelte tattiche e di formazione adottate durante il torneo, ritenute non sempre all'altezza delle aspettative.