La Major League Baseball (MLB) ha stabilito un precedente significativo, dimostrando la propria disponibilità a rivalutare figure controverse per ruoli di leadership, anche in seguito a scandali di vasta risonanza. Un caso emblematico è quello di Carlos Beltrán, identificato come figura centrale nel sistema di furto di segnali degli Houston Astros. Nonostante fosse stato assunto come manager dei New York Mets dopo la stagione 2019, Beltrán si è dimesso prima di dirigere una singola partita ufficiale, a causa dell'indagine condotta dalla Lega sullo scandalo.

Tuttavia, l'orientamento della MLB verso una certa tolleranza per individui con un passato problematico sembra ora aprire la strada a un suo possibile ritorno nel mondo del baseball professionistico.

Precedenti di Reintegrazione e Ritorno

La storia recente della MLB è costellata di esempi che evidenziano una notevole elasticità nei confronti di personalità coinvolte in scandali. Alex Cora è stato reintegrato dai Boston Red Sox dopo una sospensione non ufficiale nel 2020, mentre A.J. Hinch è stato assunto dai Detroit Tigers, pur avendo ricoperto il ruolo di manager degli Astros durante il periodo dello scandalo. Anche figure come Pete Rose e Alex Rodriguez, il cui passato è segnato rispettivamente da scommesse e doping, hanno trovato spazio come commentatori di spicco per la copertura delle World Series su Fox.

Questo dimostra chiaramente come la Lega e i principali media abbiano spesso privilegiato la visibilità e il valore di mercato di queste personalità rispetto alle questioni etiche e morali sollevate dai loro trascorsi.

Il Ruolo di Nelson Cruz e la Continuità

Un ulteriore esempio di questa tendenza è rappresentato da Nelson Cruz, ex All-Star coinvolto nello scandalo Biogenesis. Nel 2024, Cruz è stato nominato Special Advisor per le operazioni di baseball dalla MLB stessa. Questo incarico, mirato a rafforzare i legami con l'America Latina, conferma l'approccio della Lega: valorizzare figure con un passato controverso, a patto che possano apportare un contributo significativo allo sviluppo e all'espansione del gioco a livello globale.

Il Contesto delle Nomine e le Implicazioni

La MLB ha nominato Nelson Cruz come consulente per le operazioni di baseball il 17 maggio 2024, con l'obiettivo primario di rafforzare i rapporti con l'America Latina e di supportare attivamente i giocatori provenienti da questa regione. Il commissario Rob Manfred ha enfatizzato l'impegno di Cruz verso i giovani e le comunità della Repubblica Dominicana, sottolineando il grande valore della sua esperienza e della sua reputazione all'interno del mondo del baseball. Questa scelta si inserisce in un contesto più ampio, dove la MLB appare sempre più incline a superare gli scandali passati, privilegiando la capacità di attrazione e il potenziale contributo al gioco.

Il caso di Beltrán, qualora si concretizzasse un suo ritorno in un ruolo di gestione, rappresenterebbe l'ultimo anello di una catena che unisce scandali, perdono e nuove opportunità nel panorama del baseball professionistico.