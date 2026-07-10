Alexander Zverev ha interrotto il sogno di Arthur Fery, qualificandosi per la sua prima finale a Wimbledon. Il tennista tedesco ha dominato il britannico wild-card con un netto 7-6(0), 6-1, 6-4 sul Centre Court, mettendo fine alla sua sorprendente cavalcata nel prestigioso torneo londinese.

La prestazione impeccabile di Zverev

Il tedesco, fresco vincitore del Roland Garros, ha esteso la sua striscia vincente nei tornei del Grande Slam a tredici successi consecutivi. Sul prato di Wimbledon, Zverev ha sfoderato una prestazione quasi perfetta: ha messo a segno 44 vincenti, ha conquistato 18 punti su 22 seconde di servizio e ha concesso un solo break point in due ore e quattordici minuti di gioco, dimostrando una solidità impressionante.

“It’s amazing”, ha dichiarato Zverev al termine dell'incontro. “This Grand Slam has always been the one that I struggle with the most. Now all of a sudden, I’m in the final of Wimbledon. I’m incredibly happy, incredibly proud as well of the team and everyone who is involved. But we’ve got one more match to go on Sunday and that’s what the focus is on.”

Il “Fery-tale” si conclude

Il “Fery-tale”, la favola di Arthur Fery, si è dunque concluso in semifinale. Il giovane britannico, wild-card numero 114 del mondo, aveva incantato il pubblico di Londra con una cavalcata sorprendente, culminata nella vittoria contro Flavio Cobolli, recente finalista al Roland Garros, con un perentorio 6-4, 7-6(4), 6-0.

Tuttavia, Zverev ha spento con autorità le ambizioni del talentuoso Fery, impedendogli di completare il suo percorso da sogno.

Nonostante la sconfitta, Zverev ha elogiato il suo avversario: “I have to give credit to Arthur, an unbelievable player,” ha riconosciuto. “He’s going to be a senior citizen on our tour. Because I think he’s going to play on this tour for 15‑plus years, he’s gonna have great results. This is just the beginning of his career.”

Prossima sfida: la finale del Grande Slam

Con questa significativa vittoria, Alexander Zverev raggiunge la sua quinta finale in un torneo del Grande Slam e la seconda consecutiva, dopo il trionfo al Roland Garros. L'appuntamento è fissato per domenica, quando affronterà il vincente della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in una sfida che promette grande spettacolo per la conquista del prestigioso titolo di Wimbledon.