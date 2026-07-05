Il presidente del Paraguay ha espresso il suo profondo ringraziamento alla nazionale di calcio, definendola «leoni fino all’ultimo», dopo l'eliminazione dal Mondiale 2026. Il riconoscimento ufficiale giunge al termine di un percorso che ha visto la squadra mostrare grande carattere e determinazione in due sfide decisive.

Le tappe del percorso mondiale

Agli ottavi di finale, il Paraguay ha compiuto un'impresa storica, eliminando la Germania ai calci di rigore dopo un pareggio per 1-1 al termine dei tempi regolamentari e supplementari. Questo risultato ha scatenato l'entusiasmo nazionale, portando il presidente a decretare il 30 giugno festa nazionale per celebrare la storica qualificazione.

La corsa della nazionale sudamericana si è poi interrotta contro la Francia, che ha prevalso per 1-0 sempre negli ottavi. La partita, intensa e combattuta, è stata decisa da un rigore trasformato da Mbappé, ponendo fine al sogno mondiale del Paraguay.

Il significato del ringraziamento presidenziale

Il gesto del presidente riveste un significato simbolico di grande importanza. Oltre a celebrare il risultato sportivo, esalta lo spirito indomito e la determinazione della squadra. L'espressione «leoni fino all’ultimo» sottolinea la tenacia e il coraggio esibiti sul campo, qualità che hanno conquistato l'ammirazione e l'orgoglio nazionale.

Il ritorno del Paraguay sulla scena mondiale

Il Mondiale 2026 ha segnato il ritorno del Paraguay a una fase finale dopo sedici anni di assenza.

La storica vittoria ai rigori contro la Germania non è stata solo un trionfo sportivo, ma ha simboleggiato il prepotente rientro della nazionale sudamericana sulla ribalta calcistica internazionale.

Nonostante l'eliminazione per mano della Francia, la squadra ha concluso il torneo con la consapevolezza di aver onorato la maglia e di aver riportato il calcio paraguaiano al centro dell'attenzione globale, lasciando un'eredità di orgoglio e speranza.