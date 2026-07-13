Roma ha ospitato un evento che unisce storia e attualità: il torneo “Grandi Firme”. Nato nel 1986 come sfida di calcetto tra giornalisti, l'appuntamento si è trasformato in una competizione di padel. L'ultima edizione, presso il Club Sportivo Aspresso, ha visto firme del giornalismo italiano affrontarsi con entusiasmo e passione.

Dalle origini nel calcetto all'affermazione del padel

Il “Grandi Firme” è una tradizione che affonda le radici nel 1986. All'epoca, giornalisti di testate storiche come La Stampa, Il Messaggero e Il Tempo si sfidavano su un campo di pozzolana con un pallone da calcio.

Oggi, l'evento si svolge sui moderni campi da padel, mantenendo vivo lo spirito di amicizia e sana competizione tra colleghi.

Spettacolo e coinvolgimento al Club Sportivo Aspresso

La location del Club Sportivo Aspresso, un tempo noto come “er circolo da banca” per la sua vicinanza alla Bnl, ha contribuito al successo dell'edizione. I protagonisti non sono campioni del circuito Premier Padel, bensì giornalisti appassionati che hanno voluto esserci e mettersi in gioco. L'atmosfera è stata definita “palpitante” fin dall'arrivo dei partecipanti, testimoniando il grande interesse e la voglia di competere.

La finale e i vincitori dell'edizione

La finale ha visto la vittoria della coppia Metalli-Di Felice, che ha superato i detentori di tre edizioni, Bozzacchi-Semprini.

Questo risultato conferma la competitività e il profondo coinvolgimento dei partecipanti, oltre alla capacità dell'evento di rinnovarsi pur restando fedele alle sue origini e al suo spirito di aggregazione sportiva.

Il padel: un fenomeno sportivo e sociale

Il passaggio dal calcetto al padel riflette una tendenza più ampia: il padel è un fenomeno sportivo e sociale in forte crescita. Roma si conferma capitale del padel, con migliaia di praticanti e numerosi impianti. Accessibilità e carattere inclusivo hanno conquistato un vasto pubblico, trasformando eventi come il “Grandi Firme” in momenti di spettacolo e partecipazione.