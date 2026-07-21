La Procura di Milano ha richiesto l'archiviazione del filone principale dell'inchiesta sul presunto sistema di condizionamento delle designazioni arbitrali. Secondo gli inquirenti, non sarebbero emerse prove concrete di un disegno fraudolento, ma piuttosto "suggestioni degradate anche a illazioni".

L'inchiesta e le conclusioni della Procura

L'indagine, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Maurizio Ascione, ha analizzato una serie di elementi, tra cui intercettazioni, pedinamenti e testimonianze. Questi hanno permesso di accertare la "sussistenza storica" di alcuni singoli episodi di interferenza.

Tuttavia, non è stato riscontrato un sistema strutturato volto a pilotare le designazioni arbitrali né, in particolare, alcun accordo finalizzato a influenzare l'esito delle partite a favore dell'Inter. Questa è la motivazione alla base della richiesta di archiviazione per il filone principale dell'indagine.

L'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, inizialmente indagato per concorso in frode sportiva, è stato scagionato. Anche la società Inter, iscritta nel registro degli indagati, è stata immediatamente archiviata. Gli atti dell'inchiesta sono stati trasmessi alla Procura federale della FIGC e alla Procura generale dello Sport del CONI per le valutazioni di competenza. Un capitolo separato, riguardante le presunte "bussate" alla sala VAR di Lissone, è stato invece inviato alla Procura di Monza.

Dichiarazioni e intercettazioni chiave

Già dopo l'interrogatorio di Rocchi, i suoi difensori, gli avvocati Antonio Bana e Antonio D’Avirro, avevano espresso la convinzione che l'unica strada percorribile per la Procura fosse l'archiviazione. Tra le intercettazioni esaminate, una frase come "loro non lo vogliono più vedere", riferita a Doveri, è stata classificata come un riferimento "de relato", ovvero non diretto. Nel caso specifico della partita Torino-Inter, la Procura ha concluso che non sono state documentate interferenze.

Distinzione tra condotte e giurisprudenza

L'analisi condotta dalla Procura ha evidenziato una chiara distinzione tra condotte che potrebbero essere penalmente rilevanti e semplici pressioni che non raggiungono i requisiti per configurare il reato di frode sportiva.

A tal proposito, è stata richiamata la giurisprudenza, inclusa la sentenza della Cassazione sul caso Calciopoli, che richiede una "astratta idoneità" a condizionare l'esito di una gara per la configurazione del reato. Anche la Procura federale della FIGC, sotto la guida di Giuseppe Chinè, aveva precedentemente archiviato il procedimento sportivo relativo alle "bussate" alla sala VAR, non avendo riscontrato condotte di rilievo disciplinare.