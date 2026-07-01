Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, è al centro di una complessa inchiesta della Procura di Milano. Le indagini riguardano un presunto sistema di escort e festini, che avrebbe coinvolto anche minorenni, organizzato tra Milano e Mykonos da una società di eventi. Al calciatore è stato notificato un avviso di garanzia, risultando indagato per prostituzione minorile, un’accusa che il suo legale respinge categoricamente.

L’indagine e le accuse principali

L’inchiesta, che ha già portato a diversi arresti domiciliari, sta delineando i contorni di un’organizzazione dedita alla gestione di serate e incontri.

Le accuse a carico di Bastoni si basano su chat e ricostruzioni investigative relative a episodi del passato. La società di eventi al centro dell’indagine è sospettata di aver allestito eventi “all inclusive” per una clientela VIP, inclusi calciatori, in locali esclusivi e alberghi di lusso. In questo contesto, il nome del difensore nerazzurro è emerso per un presunto rapporto a pagamento con una ragazza minorenne.

La ferma posizione della difesa

Di fronte a tali gravi accuse, il legale che rappresenta Alessandro Bastoni ha espresso una netta presa di posizione. “Escludo categoricamente rapporti a pagamento”, ha dichiarato, ribadendo la totale estraneità del suo assistito ai fatti contestati. La difesa sottolinea l’assenza di prove che possano dimostrare un coinvolgimento economico o di natura sessuale con persone minorenni, cercando di chiarire la posizione del giocatore.

Dettagli e sviluppi dell’inchiesta

L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza, si concentra su un episodio specifico che si presume risalga al 2020. All’epoca, Alessandro Bastoni aveva ventuno anni, mentre la ragazza coinvolta ne aveva diciassette. La giovane, ascoltata come testimone, ha negato esplicitamente qualsiasi rapporto sessuale o di aver ricevuto compensi. Nel fascicolo sarebbero presenti tracce di conversazioni che suggerirebbero l’organizzazione di un incontro, presumibilmente tramite intermediari legati all’agenzia Ma.De. L’inchiesta coinvolge anche altri calciatori, tra cui Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni ma non indagati. Le autorità proseguono con l’analisi approfondita di chat, movimenti finanziari e contatti tra i soggetti coinvolti, per ricostruire l’intera vicenda e accertare eventuali responsabilità.