Alessandro Ingarao si è laureato per la quinta volta consecutiva campione d’Italia nei Campionati Italiani di Seconda Categoria di tennis. L'impresa è stata compiuta questa mattina sul campo centrale del Tennis Club Cagliari, dove il ventisettenne siracusano ha sconfitto il giovane talento di casa, Lorenzo Rocco, con un netto 6-2, 6-3. Questo successo consolida la sua posizione ai vertici del tennis nazionale.

Nonostante il punteggio, la finale, disputata davanti a oltre duecentocinquanta spettatori, si è rivelata più combattuta di quanto le cifre possano indicare.

Ingarao ha mostrato grande determinazione, risultando decisivo nei momenti cruciali e annullando ben sette break point. Al termine dell'incontro, dopo aver trasformato il primo match point, il campione ha celebrato la vittoria con un sonoro "Bravo!". Il giovanissimo Lorenzo Rocco, classe 2009, ha saputo conquistare il pubblico locale, che lo ha sostenuto con entusiasmo fino all'ultimo scambio.

Doppietta trionfale e il ruolo del Tennis Club Cagliari

La giornata trionfale di Alessandro Ingarao non si è limitata al singolare: ha infatti conquistato anche il titolo nel torneo di doppio. In coppia con il compagno di squadra Antonio Caruso, ha superato con un perentorio 6-0, 6-1 la coppia formata da Tommaso Gabrieli (Veneto) e Guelfo Borghini Baldovinetti (Toscana).

Un dettaglio che ne sottolinea il calibro è il suo recente ruolo di sparring partner per il campione Jannik Sinner.

La presidente del Tennis Club Cagliari, Lodovica Binaghi, ha espresso grande soddisfazione per l'edizione appena conclusa, definendola "particolarmente significativa". Ha evidenziato la crescita e la forza del progetto tecnico del club, testimoniata dai risultati di Lorenzo Rocco in finale e dalle performance di Nicola Porcu. La Binaghi ha inoltre ringraziato l'intero staff del club per l'impeccabile organizzazione e il direttore del torneo, Andrea Lecca, per la sua professionalità, anticipando l'imminente arrivo di un nuovo appuntamento internazionale.

Cagliari: palcoscenico della Summer Cup e tradizione internazionale

A conferma della sua vocazione internazionale, il Tennis Club Cagliari si prepara a ospitare nei prossimi giorni la Summer Cup, un prestigioso torneo internazionale giovanile. Questa competizione, che si svolgerà sui campi in terra rossa del club di Monte Urpinu, vanta un albo d'oro illustre, avendo visto calcare i suoi campi da futuri campioni del calibro di Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gael Monfils e Richard Gasquet. L'evento, considerato uno degli appuntamenti più rilevanti a livello europeo per la categoria Under 18, vedrà confrontarsi le rappresentative nazionali di Italia, Spagna, Andorra, Polonia, Grecia e Monaco.

Attraverso l'organizzazione di eventi di tale portata, il Tennis Club Cagliari ribadisce con forza la sua consolidata tradizione nell'ospitare manifestazioni di alto livello, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per il tennis italiano e internazionale.