L'Inghilterra è stata eliminata dall’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026, un risultato che ha innescato una vera e propria bufera mediatica e popolare contro il commissario tecnico Thomas Tuchel. La sconfitta, avvenuta mercoledì 15 luglio, ha messo sotto i riflettori le scelte tattiche del tecnico tedesco, alimentando un acceso dibattito sulla sua permanenza alla guida della Nazionale dei Tre Leoni.

Le critiche e le richieste di dimissioni per il CT Tuchel

Il principale oggetto delle contestazioni è l’atteggiamento tattico eccessivamente difensivo adottato dalla squadra inglese dopo aver siglato il vantaggio al 55° minuto con un gol di Gordon.

La decisione di Tuchel di inserire due difensori, Konsa e Burn, è stata interpretata come un segnale di eccessiva prudenza, che ha portato la squadra a schiacciarsi pericolosamente nella propria metà campo. Questo approccio ha di fatto impedito di sfruttare le potenziali occasioni di contropiede che si sarebbero potute creare, consegnando l'iniziativa all'avversario. Il noto giornalista Piers Morgan ha commentato con sarcasmo su X: “Questa è stata una vera lezione di tattica di Tuchel. Portaci a casa, Thomas!”. Tra i tifosi, le reazioni sono state immediate e inequivocabili, con richieste esplicite di un cambio alla guida tecnica: “Devono esonerare Tuchel”, “Vattene via”, “Deve seriamente pensare di dimettersi dopo gli ultimi 30 minuti”.

Molti hanno espresso la convinzione che la squadra abbia offerto “la peggior prestazione della nostra storia ai Mondiali”, attribuendo la responsabilità della sconfitta direttamente alla panchina.

La difesa del tecnico e le analisi tattiche post-partita

Di fronte alla valanga di critiche, Thomas Tuchel ha difeso con fermezza la sua scelta di passare a una linea a cinque difensori. Il tecnico ha spiegato che la modifica tattica era stata dettata dalla necessità di "chiudere quegli spazi all'interno" e di "essere più forti nel gioco aereo", in quanto la squadra concedeva "troppi spazi e troppo aperti" all'avversario. Nonostante l'esito negativo, Tuchel ha dichiarato di non "pentirsi di nulla" riguardo alle decisioni prese durante la partita.

Ha inoltre sottolineato l'impegno dei suoi giocatori, affermando che "la squadra ha dato tutto" e che erano stati "molto, molto vicini" a raggiungere la finale, ritenendo che meritassero di essere in vantaggio per 1-0. Le sue giustificazioni, tuttavia, non sembrano aver placato le polemiche che continuano a infuriare.

Le voci autorevoli del giornalismo sportivo internazionale

Le critiche nei confronti di Tuchel non si limitano al pubblico e alla stampa nazionale, ma trovano ampia risonanza anche tra i commentatori sportivi internazionali. Dani Garrido, ad esempio, ha accusato il tecnico di aver "condannato" l'Inghilterra con le sue scelte tattiche, definendole senza mezzi termini "un errore storico e imperdonabile".

Anche l'ex capitano dell'Inghilterra, Wayne Rooney, intervenuto ai microfoni della BBC, ha fornito la sua analisi. Rooney ha evidenziato come, dopo un inizio promettente in cui l'Inghilterra aveva il controllo della partita, la squadra abbia poi "è scesa troppo in basso", permettendo all'Argentina di prendere il sopravvento e di ribaltare il risultato. La sconfitta in semifinale ha quindi aperto un ampio e complesso dibattito sul futuro della panchina inglese e sulle strategie da adottare per le prossime sfide internazionali.