Un'analisi pubblicata da FanSided, a firma di Nick Villano, ha esplorato dieci potenziali scambi nel mondo della MLB che, pur apparendo logicamente sensati, sono destinati a non concretizzarsi secondo l'insider Robert Murray. Tra i nomi di spicco coinvolti in queste speculazioni di mercato figurano atleti del calibro di Tarik Skubal, Francisco Lindor, Andrew Abbott, Aroldis Chapman, Jarren Duran, Luis Castillo, Gleyber Torres, Byron Buxton, Luis Arraez e Mike Trout.

Le motivazioni dell'insider

Per ciascuno di questi giocatori, Murray ha motivato il suo scetticismo, delineando le ragioni che rendono improbabili tali movimenti di mercato.

Ad esempio, riguardo a un possibile passaggio di Skubal ai Cubs, l'insider si è detto 'altamente scettico' su un'operazione del genere, aggiungendo che non è nemmeno garantito che i Tigers scambino Skubal, considerando i recenti segnali di ripresa della squadra e la loro vicinanza alla zona playoff.

Sulla prospettiva di vedere Lindor ai Rays, Murray ha espresso un forte diniego, affermando che sarebbe 'scioccato' se un tale scambio avvenisse, ritenendolo 'impossibile'.

Per quanto concerne Abbott agli Athletics, l'analisi suggerisce che se i Reds dovessero cedere un lanciatore, cercherebbero qualcuno con un contratto in scadenza, come Brady Singer, e non vedono Abbott come un candidato allo scambio.

La possibilità di Chapman ai Dodgers è stata esclusa, poiché i Red Sox appaiono più come acquirenti che come venditori in questa fase del mercato.

Riguardo a Duran ai Padres, l'insider ha riconosciuto l'interesse del dirigente Preller, ma ha sottolineato che i Red Sox difficilmente cederanno il giocatore. Inoltre, Duran ha avuto un valore molto elevato nelle trattative di scambio, un valore che nessuna squadra ha finora soddisfatto, rendendo l'operazione improbabile per quest'anno.

Il trasferimento di Castillo ai Marlins è considerato improbabile. Sebbene i Marlins cercheranno probabilmente di aggiungere un lanciatore, Castillo non è stato acquisito da nessuna squadra in passato e non si prevede una grande domanda per lui quest'anno.

Per Torres agli Yankees, nonostante la squadra necessiti di rinforzi nell'infield e conosca bene il giocatore, non vi sono garanzie che i Tigers siano disposti a cederlo, rendendo l'ipotesi 'improbabile' al momento.

Infine, per Buxton ai Mariners, la posizione è categorica: Buxton 'non andrà da nessuna parte'. Per Arraez ai Rangers, invece, Murray ha mostrato maggiore apertura, definendo l'abbinamento 'molto interessante' e ritenendo 'quasi certo' che Arraez sarà scambiato.

La situazione più complessa e discussa riguarda Mike Trout ai Phillies. Murray ha liquidato l'ipotesi con un secco 'questo non accadrà', citando il nuovo dirigente degli Angels, John Mozeliak, il quale ha affermato che Trout 'non sarà scambiato'.

Il caso di Mike Trout: contesto e dettagli

La posizione di Murray su Mike Trout è ulteriormente rafforzata da dettagli emersi. Il giocatore, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare alla sua clausola di no-trade. Con un contratto che prevede circa 160 milioni di dollari ancora da percepire fino al 2030, nessuna squadra sarebbe disposta ad accollarsi una cifra così ingente, nemmeno con un contributo significativo da parte degli Angels. Le probabilità di uno scambio sono considerate 'praticamente nulle'.

Inoltre, è stato confermato che le possibilità di una cessione di Trout sono 'molto basse'. Il giocatore non ha mostrato 'ansia di lasciare Anaheim' e si dichiara soddisfatto di giocare come centro.

Questi elementi, che includono la realtà contrattuale e la ferma volontà del giocatore, rendono l'operazione estremamente improbabile, nonostante un ipotetico scambio con i Phillies possa apparire logico per ragioni affettive e competitive.

In sintesi, l'analisi di FanSided offre uno spaccato interessante su dieci scenari di mercato che, pur avendo una loro logica sportiva, sono destinati a rimanere semplici ipotesi. Le motivazioni dietro questa improbabilità spaziano da questioni contrattuali e strategie societarie, fino alla volontà inequivocabile dei giocatori stessi, come nel caso emblematico di Mike Trout.