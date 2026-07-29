Il quarto posto assoluto al debutto al Tour de France, ottenuto a soli 19 anni dietro al trio Pogačar-Evenepoel-Del Toro, ha consacrato definitivamente Paul Seixas come l'oggetto del desiderio numero uno del mercato del ciclismo. Nonostante un contratto che lo lega alla Decathlon CMA CGM fino al termine del 2027, attorno al talento transalpino si è già scatenata un'asta milionaria, alimentata dall'interesse pubblico espresso dal CEO della Visma | Lease a Bike, Richard Plugge, e dalle indiscrezioni su offerte mostruose – fino a 13 milioni di euro a stagione – da parte della Q36.5-Pinarello, oltre ai sondaggi di UAE Team Emirates e Netcompany-Ineos.

In casa Decathlon CMA CGM, tuttavia, la parola d'ordine resta serenità. Il general manager Dominique Serieys ha affidato alle pagine de Le Parisien la linea strategica del team francese, ricca di pragmatismo e visione a lungo termine per disinnescare l'assalto dei rivali.

«Nessun ultimatum: prima il riposo, poi il rinnovo»

Serieys ci ha tenuto a chiarire che i tempi delle trattative non saranno dettati dal frenetico vocabolario dei rumor di mercato:

«A differenza delle squadre che cercano di competere con noi per la sua firma, tra noi non c'è alcuna pressione né un calendario fisso. Prima di tutto, Paul si prenderà almeno due settimane di totale stacco con amici e famiglia prima di riprendere gli allenamenti.

Poi, tra metà agosto e inizio settembre, apriremo le discussioni.»

Per il dirigente transalpino, gran parte della frenesia mediatica è stata creata ad arte dall'esterno per destabilizzare l'ambiente: «Restiamo caldissimi. Paul stesso voleva che l'argomento restasse fuori dallo spogliatoio e dalla strada durante il Tour, e ci occuperemo di tutto ciò che verrà con la massima calma».

«Cinque acquisti in arrivo per vincere con noi»

Il piano della formazione francese non si limita alle parole, ma passa da una vera e propria campagna di rafforzamento strutturale. L'arrivo di Romain Bardet a capo del dipartimento sportivo rappresenta il primo pilastro, ma Serieys ha già preannunciato una scossa importante sul mercato per circondare Seixas dei migliori gregari al mondo:

«Abbiamo identificato chiaramente le componenti che ci mancano e come la squadra debba evolversi.

Oggi un team si costruisce attorno a molti corridori di supporto, e non soltanto in funzione del Tour de France. A settembre annunceremo quattro o cinque nuovi acquisti di spessore. La convinzione che Paul deve avere, e che noi già possediamo, è che vincerà con noi. Continueremo a rafforzarci per essere migliori degli altri.»

A fare da garante è anche la giovane età dell'atleta, che permette di progettare una crescita costante senza passi affrettati: «Bisogna ricordare che Paul ha solo 19 anni. Qualunque sia la durata del rinnovo che firmeremo, che sia di tre o cinque anni, alla fine del contratto avrà solo 23 o 24 anni». La partita di mercato è appena iniziata, ma la Decathlon ha già calato le sue carte per continuare a scrivere il futuro del ciclismo insieme al suo gioiello di casa.