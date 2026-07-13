L'ISCO Championship 2026, un evento ufficiale del PGA Tour, si è tenuto all’Hurstbourne Country Club di Louisville, Kentucky, dal 9 al 12 luglio. Il vincitore del torneo ha incassato una cifra record di 720.000 dollari, la più alta mai assegnata nella storia di questa competizione. Nonostante questo primato individuale, il montepremi complessivo dell'evento è rimasto invariato a 4 milioni di dollari, confermandosi tra i più bassi della stagione nel prestigioso circuito.

Il montepremi e la sua distribuzione

Il premio destinato al primo classificato, pari a 720.000 dollari, rappresenta il massimo storico per l'ISCO Championship.

Oltre alla cospicua somma di denaro, il vincitore ha ottenuto anche 300 punti FedExCup, un elemento cruciale per la classifica del circuito. Il montepremi totale di 4 milioni di dollari è rimasto invariato per il terzo anno consecutivo e si colloca tra i più contenuti del PGA Tour. Solo gli undici migliori classificati del torneo sono riusciti a superare la soglia dei sei zeri nei loro guadagni, mentre i primi venti hanno assicurato un premio di almeno 50.000 dollari.

Ripartizione dettagliata dei premi

La distribuzione dei premi ha visto il secondo classificato incassare 436.000 dollari, a testimonianza dell'importanza delle posizioni di vertice. Il terzo posto è stato premiato con 276.000 dollari, il quarto con 196.000 dollari e il quinto con 164.000 dollari.

Proseguendo nella classifica, il sesto classificato ha ricevuto 145.000 dollari, il settimo 135.000 dollari, l’ottavo 125.000 dollari, il nono 117.000 dollari e il decimo 109.000 dollari. L’undicesimo classificato ha superato i centomila dollari con un premio di 101.000 dollari. I premi sono poi diminuiti progressivamente, con cifre inferiori ai 10.000 dollari per le posizioni più basse, fino a raggiungere i 4.000 dollari per gli ultimi classificati.

Contesto e evoluzione storica del torneo

Nonostante il premio per il vincitore abbia raggiunto un livello senza precedenti per l'evento, il montepremi complessivo dell'ISCO Championship si conferma tra i più modesti del PGA Tour. Questa situazione è in parte attribuibile alla concomitanza con il prestigioso The Open Championship, un Major che tende ad attrarre molti dei principali protagonisti del golf mondiale, influenzando la partecipazione e, di conseguenza, la dotazione economica di altri tornei.

Analizzando l'evoluzione storica, negli ultimi cinque anni il montepremi è passato da 3,5 milioni di dollari nel 2021 a 4 milioni nel 2024, 2025 e 2026. Parallelamente, il premio destinato al vincitore è aumentato significativamente, passando da 630.000 a 720.000 dollari nello stesso periodo, evidenziando una crescita selettiva della ricompensa per il primo posto.