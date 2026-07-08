Un grave episodio di razzismo ha scosso i Mondiali di calcio 2026. Lo youtuber americano Darren Jason Watkins Jr, noto come IShowSpeed, è stato vittima di insulti razzisti da parte di un tifoso argentino durante la partita tra Argentina e Capo Verde. La FIFA ha prontamente avviato un'indagine ufficiale per accertare i fatti.

L'incidente e la condanna della FIFA

L'aggressione verbale è avvenuta mentre IShowSpeed, celebre per le sue reazioni in diretta sui social, seguiva l'incontro dei sedicesimi di finale. Un video dell'accaduto è diventato virale.

La FIFA ha ribadito i valori fondamentali del torneo: «La Coppa del Mondo Fifa è una celebrazione di unità, diversità e rispetto». L'organizzazione ha chiarito che «chiunque agisca in modo da minare questi valori non è il benvenuto nel nostro gioco», condannando ogni forma di discriminazione.

IShowSpeed: il fenomeno digitale dei Mondiali

Darren Jason Watkins Jr, alias IShowSpeed, è una figura digitale di successo, con milioni di iscritti tra YouTube e TikTok. La sua popolarità è legata alla costante presenza ai Mondiali, dove filma le sue reazioni in diretta alle partite, condividendo l'emozione del torneo con la sua vasta audience. È ormai un'icona per la narrazione social dell'evento.

Dettagli dell'indagine: razzismo all'Hard Rock Stadium

L'indagine della FIFA è stata avviata immediatamente. L'incidente si è verificato il 3 luglio 2026 presso l'Hard Rock Stadium di Miami. Il tifoso argentino avrebbe rivolto a IShowSpeed un insulto razzista, invitandolo a «piangere allo zoo». La FIFA ha riaffermato la sua posizione intransigente: «Il razzismo, l'odio e la discriminazione non hanno posto nel calcio o in alcuna parte della società». Questo rafforza l'impegno per un calcio inclusivo e rispettoso.

L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza e dell'intervento risoluto delle autorità sportive contro l'intolleranza. Con questa indagine, la FIFA intende inviare un messaggio chiaro: comportamenti discriminatori non saranno tollerati ai Mondiali di calcio, evento che promuove l'incontro e il rispetto tra culture.