L’Italia del rugby ha debuttato con una sconfitta nel nuovo Nations Championship 2026, cedendo a Tokyo contro il Giappone per 27-10. Nonostante un iniziale vantaggio azzurro, con una meta di Brex trasformata da Garbisi, i padroni di casa hanno saputo reagire, ribaltando il risultato nella ripresa e dominando la partita.

La cronaca della partita

Il match si è aperto con un’Italia promettente. Dopo un ruck oltre i dieci metri, Stephen Varney ha servito Paolo Garbisi, che con un passaggio preciso ha aperto la strada a Juan Ignacio Brex per la meta azzurra, prontamente trasformata da Garbisi stesso, portando l'Italia in vantaggio.

La reazione del Giappone è stata immediata: con gli avanti, i padroni di casa hanno guadagnato terreno fino ai cinque metri azzurri, dove il capitano Werner Dearns ha sfondato la difesa per segnare la prima meta giapponese, trasformata da Matsunaga. Poco dopo, Yuya Hirose ha penetrato a metà campo, innescando Matsunaga per un'altra meta e la relativa trasformazione. Al 25’ del primo tempo, Matsunaga ha aggiunto un piazzato, portando il Giappone a un vantaggio di +10. Nel finale di tempo, l’Italia ha accorciato le distanze con un calcio di Garbisi, chiudendo il primo tempo sul 10-17. Nella ripresa, il Giappone ha dilagato, segnando tre ulteriori mete che hanno fissato il punteggio finale sul 27-10, confermando la superiorità dei padroni di casa nel secondo tempo.

Il Nations Championship 2026: contesto e prossimi impegni

Il Nations Championship 2026 è la prima edizione di questo nuovo torneo internazionale, concepito per sostituire le tradizionali finestre estive e autunnali dedicate ai test match. Vi partecipano le dodici migliori nazionali del ranking mondiale, divise tra emisfero nord e sud. L’Italia, guidata dal commissario tecnico Gonzalo Quesada, ha iniziato il suo percorso con questa trasferta a Tokyo. I prossimi impegni per gli Azzurri saranno sfide di alto livello contro la Nuova Zelanda e l'Australia, che completeranno il calendario di questa fase iniziale del torneo.

Il nuovo format del torneo

Il Nations Championship è stato ideato con l'obiettivo di creare una competizione globale strutturata, caratterizzata da due specifiche finestre internazionali, una a luglio e una a novembre, e con le finali previste a Londra.

Le dodici squadre partecipanti sono suddivise in due gruppi distinti: uno comprende le nazionali del Sei Nazioni (emisfero nord), mentre l'altro raggruppa le squadre del Rugby Championship più il Giappone e le Fiji (emisfero sud). Ogni squadra si confronta con tutte le formazioni dell'altro emisfero, seguendo un sistema di assegnazione dei punti simile a quello tradizionale del rugby. Questo torneo segna una vera e propria svolta nel calendario internazionale del rugby, mirando ad accrescere sia la competitività sportiva sia l'appeal commerciale della disciplina a livello di nazionali.