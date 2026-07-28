L'Italia del fioretto maschile ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di scherma di Hong Kong, superando in una finale mozzafiato la squadra di casa con il punteggio di 45-44. Protagonisti di questa storica vittoria sono stati Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, che hanno dimostrato grande carattere e determinazione.

Il trionfo azzurro si è concretizzato all'ultima stoccata, grazie a una rimonta entusiasmante firmata da Guillaume Bianchi nell'assalto conclusivo. L'atleta italiano è riuscito a recuperare ben quattro stoccate di svantaggio, portando il punteggio dal 41-45 al definitivo 45-44.

Un'impresa che ha permesso all'Italia di salire sul gradino più alto del podio e di consolidare il proprio primato nel medagliere, ora con due ori e quattro argenti.

Il percorso verso l'oro

Il cammino della squadra italiana è stato impeccabile sin dalle fasi preliminari della competizione. Gli azzurri, guidati in panchina dal commissario tecnico Simone Vanni, hanno superato agevolmente la Malesia (45-15), il Brasile (45-20) e l'Egitto (45-28). In semifinale, la formazione ha avuto la meglio sul Giappone con un convincente 45-37, guadagnandosi così l'accesso alla sfida decisiva contro Hong Kong, che a sua volta aveva eliminato gli Stati Uniti (45-43). La finale si è rivelata una delle più emozionanti della manifestazione, con continui ribaltamenti di fronte, ma la freddezza e l'esperienza degli azzurri hanno prevalso nei momenti chiave.

L'Italia leader nel medagliere e successi nella spada femminile

Grazie a questo prestigioso successo, l'Italia rafforza la propria posizione in testa al medagliere dei Mondiali di scherma di Hong Kong, portando il bottino complessivo a due medaglie d'oro e quattro d'argento. Questo risultato conferma la solidità e la profondità del movimento schermistico italiano a livello internazionale.

La giornata è stata particolarmente positiva per la scherma azzurra, che ha visto anche la squadra femminile di spada raggiungere la finale. Le atlete Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, sotto la guida del CT Dario Chiadò, hanno superato avversarie di alto livello come Hong Kong (45-24) – che aveva eliminato la Russia – e l'Ucraina (45-44), quest'ultima con una determinante rimonta. Ora si preparano ad affrontare l'Estonia in finale, dopo che quest'ultima ha superato l'Ungheria 42-34.