La Nazionale italiana affronta un momento delicato per l'attesa del nuovo commissario tecnico e per un significativo scivolone nel ranking Fifa. Dopo i recenti Mondiali, gli Azzurri sono passati dal dodicesimo al quindicesimo posto, il peggior piazzamento dal giugno 2019. Questo calo li vede superati da Svizzera e Croazia, richiamando il punto basso toccato nel 2019 dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia.

Il nuovo ranking Fifa: posizioni e punteggi

L'ultimo aggiornamento del ranking Fifa, diffuso dopo le semifinali dei Mondiali, conferma la discesa dell'Italia.

Gli Azzurri si attestano ora alla quindicesima posizione con 1704,73 punti. Davanti si posizionano Svizzera (1710,88 punti) e Croazia (1723,05 punti). Ai vertici della classifica, le prime tre sono Francia (1948,97 punti), Argentina (1943,47 punti) e Spagna (1934,79 punti).

La speranza di una rinascita: il precedente del 2019

Il recente calo nel ranking Fifa riporta alla mente un periodo simile per la Nazionale italiana. L'ultimo piazzamento così basso si registrò nel giugno 2019, dopo l'esclusione dai Mondiali 2018 in Russia. In quell'occasione, la squadra azzurra, sotto la guida del CT Roberto Mancini, conquistò la storica vittoria del Campionato Europeo nell'estate del 2021. Oggi, con la nuova leadership federale (presidente Giovanni Malagò, direttore tecnico Paolo Maldini e advisor Leonardo), si spera di replicare quel virtuoso percorso di rinascita.

L'importanza strategica del ranking

È utile ricordare che già il 5 luglio l'Italia era scesa al quattordicesimo posto nel ranking Fifa, pur mantenendosi nella Top 20. All'inizio del torneo mondiale, la Nazionale occupava la dodicesima posizione e, nonostante il rischio di un ulteriore calo, aveva mantenuto stabilità. Il ranking Fifa non è solo prestigio, ma riveste un'importanza pratica e strategica: è lo strumento principale per la definizione delle fasce nei sorteggi dei Mondiali. Una posizione inferiore può compromettere la possibilità di essere designati come teste di serie, rendendo più arduo il percorso nel torneo.