L'Italia del rugby ha incassato una sconfitta all'esordio nella Nations Championship 2026, cedendo il passo al Giappone con il punteggio di 27-10 in una partita disputata a Tokyo. Gli Azzurri, guidati dal commissario tecnico Quesada, avevano inizialmente mostrato un buon avvio, portandosi in vantaggio grazie a una meta siglata da Brex. Tuttavia, la reazione della formazione nipponica, i Brave Blossoms, è stata decisa, riuscendo a ribaltare il risultato e a chiudere l'incontro con un totale di tre mete e quattro punti aggiuntivi, indirizzando la partita a proprio favore.

Il primo tempo ha visto un confronto equilibrato: dopo il vantaggio italiano, il Giappone ha risposto con le marcature di Dearns e Matsunaga, quest'ultimo particolarmente incisivo con una meta, un piazzato e ben tre trasformazioni. Garbisi è riuscito ad accorciare le distanze per l'Italia prima della pausa, mantenendo vive le speranze. Ma nella ripresa, i Brave Blossoms hanno subito impresso un'accelerazione decisiva, andando nuovamente a segno con una meta di Gunter che ha consolidato il loro vantaggio, rendendo vani i tentativi di rimonta italiani.

Il format innovativo della Nations Championship

La Nations Championship si presenta come una novità assoluta nel panorama internazionale del rugby, configurandosi quasi come un mini-Mondiale.

Questo prestigioso torneo vede confrontarsi dodici delle migliori squadre al mondo, suddivise in due gruppi da sei. Ogni formazione è chiamata ad affrontare le avversarie dell'altro girone, e i punti accumulati contribuiscono alla classifica del proprio gruppo. Al termine della stagione regolare, le squadre prime classificate di ciascun raggruppamento si contenderanno il titolo nella suggestiva finalissima che si terrà a Twickenham, promettendo uno spettacolo di altissimo livello.

L'esordio degli Azzurri era atteso con particolare interesse, soprattutto dopo i risultati incoraggianti ottenuti nell'ultimo Sei Nazioni. Tuttavia, la trasferta in Giappone si è rivelata subito impegnativa, confermando una tendenza storica: la prima partita del tour estivo è spesso la più ardua per l'Italia.

Ora, la squadra dovrà cercare un pronto riscatto nelle prossime sfide, che la vedranno opposta ad avversarie di calibro mondiale come gli All Blacks e l'Australia, match che si preannunciano fondamentali per il prosieguo del torneo.

Le sfide future e gli obiettivi azzurri

La sconfitta subita contro il Giappone complica indubbiamente il cammino dell'Italia in questa edizione della Nations Championship. Gli Azzurri sono ora chiamati a una reazione immediata e decisa nelle prossime partite. Il calendario del torneo prevede infatti incontri di grande prestigio e difficoltà crescente, con l'Italia che dovrà affrontare nazionali di primo piano come Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Argentina e Figi.

Una vittoria all'esordio avrebbe garantito agli uomini del ct Quesada di affrontare con maggiore serenità gli appuntamenti successivi, ma ora sarà cruciale ritrovare rapidamente fiducia, coesione e continuità di prestazione per non compromettere il percorso.

Il torneo, che si snoda lungo un arco temporale significativo tra luglio e novembre, promette di offrire grande spettacolo e un notevole equilibrio tra le squadre partecipanti. Tutte le principali nazionali saranno impegnate in una serie di sfide incrociate che delineeranno progressivamente la classifica finale. Per l'Italia, l'obiettivo primario rimane quello di consolidare i progressi evidenziati negli ultimi mesi e di puntare a ottenere risultati di prestigio contro avversari di caratura internazionale, dimostrando la propria crescita nel panorama del rugby mondiale.