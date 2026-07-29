L'Italia Under 21 si prepara per un appuntamento cruciale che potrebbe ridefinire il suo percorso verso Euro 2027. Il 5 ottobre, presso lo stadio Adriatico di Pescara, gli Azzurrini affronteranno la Polonia nell'ultima e potenzialmente decisiva gara del girone di qualificazione. Questa partita assume un'importanza capitale per il raggiungimento del primo posto nel Gruppo E.

Dopo aver disputato otto incontri, la Nazionale Under 21 si trova attualmente in seconda posizione, con un distacco di tre punti dalla Polonia, che detiene la leadership del girone.

Il calendario di ottobre prevede due impegni fondamentali: il primo, fissato per il 1° ottobre, vedrà l'Italia impegnata a Yerevan contro l'Armenia, fanalino di coda del gruppo. Successivamente, il 5 ottobre, si terrà lo scontro diretto a Pescara. L'obiettivo primario è chiaro: ribaltare la situazione in classifica per ottenere la qualificazione diretta alla fase finale del torneo, che si svolgerà in Albania e Serbia nel 2027. La qualificazione diretta è riservata alle prime classificate di ogni girone e alla migliore seconda complessiva, mentre le altre squadre classificatesi al secondo posto dovranno affrontare i play-off.

Il ritorno di Silvio Baldini nella sua Pescara

La partita di Pescara segna anche un significativo ritorno per il tecnico Silvio Baldini.

L'allenatore, infatti, farà ritorno in una delle città che hanno segnato la sua carriera calcistica, Pescara, dove ha vissuto la sua ultima esperienza a livello di club prima di assumere la guida della Nazionale Under 21. Sarà l'ottava volta che la Nazionale Under 21 scenderà in campo allo stadio Adriatico, un evento che mancava da ben quattro anni. L'ultima apparizione risale a un'amichevole disputata contro l'Inghilterra, terminata con una sconfitta per 2-0, quando la squadra era sotto la guida di Nicolato.

La posta in gioco per la qualificazione a Euro 2027

La sfida del 5 ottobre contro la Polonia non è solo un incontro sportivo, ma un vero e proprio crocevia per le ambizioni dell'Italia. Una vittoria permetterebbe agli Azzurrini di esercitare una forte pressione sulla capolista e di puntare con decisione al primato nel girone.

L'ottenimento della qualificazione diretta è l'obiettivo prioritario, in quanto consentirebbe di evitare l'incertezza e la complessità dei play-off. Il ritorno di Baldini a Pescara aggiunge un ulteriore strato di significato, unendo l'aspetto sportivo a quello emotivo e simbolico, rendendo l'atmosfera ancora più carica di aspettative.

Il percorso di qualificazione a Euro 2027 ha preso il via a settembre 2025 e si concluderà proprio a ottobre 2026, con l'ultima giornata del Gruppo E che vedrà l'Italia affrontare la Polonia. La fase finale del Campionato Europeo Under 21 è attesa per il 2027, con Albania e Serbia designate come nazioni ospitanti. La partita di Pescara rappresenta quindi l'apice di un lungo cammino, dove ogni dettaglio e ogni risultato saranno determinanti per il futuro della squadra.