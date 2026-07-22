Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si sta godendo un meritato periodo di riposo e relax in Sardegna. Il campione è stato immortalato in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, di una coppia di amici e del suo cane Snoopy, all'interno della sua villa esclusiva affacciata sul mare di Porto Rafael. Le immagini, diffuse da un noto settimanale, lo ritraggono in una veste completamente vacanziera, mentre si diverte e scherza in piscina con la compagna, lontano dalla pressione dei campi da tennis e dagli impegni agonistici.

La scelta della Sardegna come meta per queste vacanze estive giunge dopo il suo recente e trionfale successo a Wimbledon, dove Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo.

Il tennista italiano ha deciso di concedersi una pausa rigenerante, optando per la tranquillità e la bellezza mozzafiato del mare sardo per ricaricare le energie in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti sportivi. La presenza della fidanzata Laila e degli amici contribuisce a rendere ancora più speciale questo momento di stacco, come evidenziato dalle foto che lo mostrano sorridente e sereno.

Un'estate tra successi e rigenerazione

La stagione di Sinner è stata finora caratterizzata da straordinarie soddisfazioni, culminate con la prestigiosa vittoria a Wimbledon che lo ha definitivamente consacrato ai vertici del tennis mondiale. Questa pausa in Sardegna rappresenta un momento cruciale di distacco per l'atleta, che ha scelto di circondarsi delle persone a lui più care.

La villa di Porto Rafael, con la sua posizione privilegiata sul mare cristallino, offre il contesto ideale per un completo relax e per apprezzare le incantevoli bellezze naturali dell'isola.

Le immagini pubblicate ritraggono Sinner in atteggiamenti distesi e naturali, intento a godersi la piscina e la piacevole compagnia della fidanzata, con la quale condivide momenti di complicità e spensierato divertimento. Il soggiorno in Sardegna sembra essere stato attentamente pianificato per garantire la massima privacy e tranquillità, lontano dai riflettori e dalla costante pressione delle competizioni internazionali.

Le destinazioni vacanziere dei tennisti italiani

Mentre Jannik Sinner ha optato per la Sardegna per le sue attuali vacanze estive, altri importanti protagonisti del tennis italiano hanno scelto destinazioni differenti.

In passato, lo stesso Sinner aveva già trascorso un periodo di relax alle Maldive insieme a Laila Hasanovic, soggiornando in un resort esclusivo. Anche altri tennisti di spicco, come Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, hanno prediletto le Maldive come meta per le loro pause, scegliendo resort di lusso e dedicandosi a momenti di svago in compagnia di amici e familiari.

Queste diverse scelte sottolineano l'importanza fondamentale del periodo di pausa per gli atleti di alto livello. Essi approfittano dell'estate per recuperare pienamente le energie fisiche e mentali, preparandosi così al meglio per le sfide future. La Sardegna, con le sue spiagge incantevoli e il suo mare cristallino, si conferma una delle mete preferite e più ambite anche dai grandi campioni del tennis internazionale.